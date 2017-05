Le titre de champion ne peut plus lui échapper et Monaco va entrer dans une nouvelle ère: entre l'obligation de respecter son statut de locomotive du football français et celle de conserver un modèle économique qui le déleste de ses meilleurs joueurs au meilleur prix.

. Jardim, une année de plus ?

En juin 2015, Leonardo Jardim a prolongé jusqu'en 2019, une très belle revalorisation financière à la clé. Si, en fin de saison dernière, il fut chahuté et si son avenir s'inscrivait alors en pointillés, ce n'est évidemment plus le cas.

A l'époque, le boss milliardaire Dmitry Rybolovlev était peu enclin à le limoger pour lui verser 7,5 millions d'euros correspondant à ses trois années de contrat. Il mit Jardim sous pression. Le Portugais a relevé le défi mais peu goûté le traitement.

Pragmatique, Jardim sait qu'il est désormais maître du jeu. Sa réussite sportive, la qualité de jeu proposé, sa capacité à valoriser les jeunes, conjuguées à ses 42 ans, en font un des entraîneurs les mieux côtés en Europe.

Jardim sait aussi que Monaco, où il fait désormais autorité, est le laboratoire idéal. Vadim Vasilyev, vice-président, annonce vouloir le garder. Il faudrait une proposition exceptionnelle ou que Monaco se sépare de trop de joueurs pour le voir partir cette saison.



. Garder Mbappé, c'est possible ?

Monaco "version Rybo" entame son sixième mercato estival. Après l'armement de 2012 et 2013, le club dut changer sa stratégie pour se conformer au fair-play financier européen. Été 2014: Rodriguez va au Real pour 80 millions d'euros, Falcao est prêté à ManU. Été 2015: les départs de Carrasco et Kondogbia, et surtout Kurzawa, Abdennour et Martial, en toute fin de marché, minèrent la saison.

Une grosse erreur évitée en 2016. Monaco dépensa 40 M EUR pour sa défense (Glik, Sidibé, Mendy) en complément des retours de Germain et Falcao. Tisserand, Pi et Cavaleiro furent vendus (18 M EUR). Les départs de Carvalho, Toulalan, Coentrao et Wagner Love allégèrent la masse salariale.

Le parcours européen 2017 rapportera environ 65 M EUR, le titre en rapportera 40 et une clause du transfert de Martial ajoutera 10 millions. Monaco n'a donc pas nécessité de vendre. Mais c'est dans son ADN.

Si personne n'est intransférable, selon Vasilyev, la volonté principale est de garder Kylian Mbappé, déjà valorisé à plus de 95 M EUR et hâtivement annoncé au Real par la presse espagnole. Le feuilleton risque de durer. Mais le prodige pourrait prolonger d'une saison.

Si les gros salaires, Falcao qui a refusé la Chine et Moutinho, chacun sous contrat jusqu'en 2018, pourraient rester, Bakayoko, Jemerson, Fabinho, Silva, Lemar, Sidibé, Mendy ou encore Dias (prêté à Rio Ave) ont été approchés.

Monaco sera en position de force pour négocier. Les plus sollicités sont Fabinho (Man. City, Italie), Mendy (Angleterre), Silva (Man. United et Barcelone) et Bakayoko (Chelsea) A eux quatre, ils pourraient rapporter plus de 150 M EUR alors qu'ils en ont coûté 50. Le club ne détruira pas son effectif.



. Tielemans et ensuite ?

Les réseaux du directeur sportif espagnol Antonio Cordon, recruté à Villarreal, portent leurs fruits. Après les arrivées hivernales du défenseur brésilien Jorge (21 ans, Flamengo, 8 M EUR) et du milieu belge Antonucci (17 ans, Ajax Amsterdam, 3 M EUR), Monaco recrutera encore jeune.

La pépite belge Youri Tielemans (Anderlecht, 20 ans), devrait s'engager pour 5 ans. Son transfert est estimé à 25 M EUR par des sources proches du dossier, même si l'intéressé dément pour l'heure.

Ensuite, Jean-Michaël Seri (Nice, 26 ans) est pisté. Tout comme l'ancien Lillois Soualiho Meïté (Zulte Waregem, 23 ans) et le Norvégien Sander Berge (Genk, 19 ans).

En défense, le Toulousain Issa Diop (20 ans) fait l'unanimité. Mais il sera très cher. Le latéral droit Jordy Gaspar (Lyon, 19 ans) est suivi.

En attaque, la presse catalane évoque la volonté de Cordon de séduire Jordi Mboula (19 ans, Barcelone) milieu offensif gaucher de grand talent.

Sans s'être positionné, Monaco suit également Anderson Talisca (prêté à Besiktas par Benfica, 23 ans) et, comme beaucoup, Yann Karamoh (Caen, 18 ans).

Enfin, Monaco devra également gérer les dossiers des retours de prêts: le gardien Nardi (Cercle Bruges), les milieux Ait Bennaser (Nancy), Traoré (Rio Ave), Lopes (Lille), les attaquants Jean (Toulouse) et Saint Maximin (Bastia). Sans oublier ceux plus complexes de Lacina Traoré et Elderson Echiejile, de retour de Gijon. Il leur reste une année de contrat chacun.



