Sept ans de prison plus tard, l'ex-analyste du renseignement retrouve la liberté en tant que Chelsea, anxieuse de vivre enfin sa vie de femme.On ignore à quelle heure s'ouvriront pour elle les portes du pénitencier militaire de Fort Leavenworth, perdu au coeur de l'Amérique dans l'Etat du Kansas.Mais on connaît le jour, mercredi, depuis que l'ancien président Barack Obama a commué en janvier la peine de la détenue transsexuelle, coupable d'avoir fait fuiter plus de 700.000 documents confidentiels, dont 250.000 câbles diplomatiques.Ce déversement de données classées secret défense lui a valu des accusations de collusion avec l'ennemi.Sans Obama, Chelsea Manning serait restée derrière les barreaux avec comme seule perspective une sortie en 2045, à l'issue d'une peine de 35 ans de réclusion.Ses proches pensent qu'elle n'aurait pas survécu. Désespérée, la prisonnière a fait deux tentatives de suicide l'an dernier, ainsi qu'une grève de la faim pour dénoncer les procédures disciplinaires auxquelles elle était soumise.Mais fini ce cycle de dépressions ponctuées de séjours punitifs à l'isolement: celle que ses amis présentent comme une "lanceuse d'alerte" se projette désormais dans une existence nouvelle."Pour la première fois, je me vois un avenir en tant que Chelsea. J'arrive à m'imaginer survivre et vivre dans la peau de la personne que je suis", a récemment déclaré la femme soldat dans un communiqué.Son équipe de défenseurs compte toutefois protéger la native de l'Oklahoma, à l'enfance chahutée. Après le divorce de ses parents, Bradley avait subi un exil douloureux au Royaume-Uni. L'adolescent d'apparence chétive y avait enduré des moqueries quotidiennes pour ses airs efféminés.- Discrétion -Aucune conférence de presse n'est donc prévue mercredi. Chelsea, dont peu de photographies circulent, pourrait trouver refuge chez une tante dans la région de Washington."Les avocats confirmeront sa bonne libération dans un communiqué aux médias", a indiqué son entourage.Chelsea Manning se reposera ensuite sur un solide noyau de volontaires prêts à l'aider.Totalement inconnue lors de son arrestation, elle est aujourd'hui célèbre sur tous les continents. Qualifiée de "traîtresse" par Donald Trump, elle a reçu le soutien de Michael Stipe, chanteur du groupe R.E.M., ou encore de la styliste britannique Vivienne Westwood.Pour des dizaines de milliers d'Américains qui ont adressé une pétition à la Maison Blanche, c'est une militante courageuse des libertés.Selon eux Chelsea Manning a payé très cher le fait d'avoir plongé dans l'embarras le réseau diplomatique des Etats-Unis et d'avoir révélé les morts de civils sous les bombardements américains en Irak et Afghanistan.La détenue, disent-ils, n'a pas eu la chance de fuir à l'étranger comme l'a fait Edward Snowden, l'ex-contractuel de la NSA à qui on la compare souvent."Malgré le vitriol déversé sur elle par l'ordre politique et l'armée américaine, Manning n'est rien d'autre qu'une lanceuse d'alerte respectable", estime Kate Allen, directrice de la branche britannique d'Amnesty International.- Icône des trans -L'ancienne informatrice de Wikileaks est aussi devenue une icône des transgenres."Elle veut se battre pour les nombreux transgenres détenus, en particulier les femmes noires. (Elle veut) communiquer avec les jeunes transgenres, partager les victoires de nos combats", confie Chase Strangio, un avocat lui-même transgenre devenu ami intime de la prisonnière.Chelsea fêtera en décembre ses 30 ans. Peut-être aura-t-elle d'ici là retrouvé une apparence désirable à ses yeux, elle à qui l'administration pénitentiaire refuse de laisser pousser sa chevelure au-delà des cinq centimètres réglementaires.Grâce à ses avocats, elle a toutefois obtenu le droit de commencer en prison un traitement hormonal pour permettre sa transition vers son identité réelle. Cette conversion se poursuivra loin d'un univers carcéral niant, selon la détenue, son "droit à l'existence".A noter que la commutation de la peine de Chelsea Manning n'a pas effacé sa condamnation. Elle reste par ailleurs légalement engagée dans l'armée."La détenue Manning sera placée en congé sans solde tant que durera l'examen de l'appel de sa condamnation par la cour martiale", a déclaré Dave Foster, un porte-parole du Pentagone.Dans un tweet teinté d'ironie, Chelsea Manning a indiqué qu'elle se mettrait "en quête d'une assurance santé privée, comme des millions d'Américains".