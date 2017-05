Monaco menait 1-0 à la mi-temps de son match en retard contre Saint-Etienne, mercredi, s'approchant encore un peu plus du titre de champion de France.

L'ASM n'a besoin que d'un nul pour succéder au palmarès au PSG, quadruple tenant du titre, avant même la 38e et dernière journée disputée samedi soir.Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la première période, à la 19e minute: lancé par Falcao, il a effacé le gardien stéphanois Stéphane Ruffier d'une feinte et marqué son 15e but personnel cette saison en L1, à seulement 18 ans.