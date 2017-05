Avec un doublé de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a dompté le Celta Vigo (3-1) mercredi en match en retard de la 21e journée du Championnat d'Espagne, reprenant la tête juste avant l'ultime journée avec un point à engranger dimanche pour être sacré.

Avec un doublé de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a dompté le Celta Vigo (3-1) mercredi en match en retard de la 21e journée du Championnat d'Espagne, reprenant la tête juste avant l'ultime journée avec un point à engranger dimanche pour être sacré.

Dans la souffrance et sur fond de polémique arbitrale, le Real s'en est remis à Ronaldo (10e, 48e), Karim Benzema (70e) et Toni Kroos (88e) pour dompter le Celta, qui a réduit le score par John Guidetti (69e). Et les Galiciens ont fini à dix après l'exclusion imméritée d'Iago Aspas (63e), sanctionné d'un second carton jaune pour simulation alors qu'il aurait dû obtenir un penalty.Quoi qu'il en soit, voilà le Real (1er, 90 pts) à 90 minutes de son premier titre de champion d'Espagne depuis 2012. Dimanche, lors de la 38e et dernière journée à Malaga, un match nul suffira à son bonheur.Le FC Barcelone, rétrogradé à la deuxième place (87 pts), devra pour sa part s'imposer contre Eibar dimanche soir et espérer au même moment une défaite de son rival madrilène pour conserver le titre.