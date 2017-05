La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 110 millions d'euros au réseau social Facebook car la société américaine a fourni des renseignements inexacts pendant l'enquête de l'UE concernant son rachat de l'application mobile WhatsApp.

La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 110 millions d'euros au réseau social Facebook car la société américaine a fourni des renseignements inexacts pendant l'enquête de l'UE concernant son rachat de l'application mobile WhatsApp.

"La décision d'aujourd'hui envoie un signal fort aux entreprises, montrant qu'elles doivent respecter tous les aspects du règlement de l'UE sur les concentrations, y compris l'obligation de fournir des informations exactes", a déclaré la Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué.

Le 3 octobre 2014, la Commission européenne, gardienne de la concurrence en Europe, avait donné son feu vert à l'acquision pour 19 milliards de dollars de WhatsApp par Facebook.

Facebook a aussitôt réagi à l'annonce de jeudi: "Nous avons agi de bonne foi depuis nos premières rencontres avec la Commission européenne et nous avons cherché à fournir des informations exactes à chaque fois".

"L'erreur que nous avons faite dans les documents fournis en 2014 n'était pas intentionnelle et la Commission a confirmé que cela n'a pas eu d'impact sur le résultat de l'examen de la fusion", a dit un porte-parole de Facebook, Aled Williams, à l'AFP.

"L'annonce d'aujourd'hui clôt l'affaire", a-t-il ajouté.



Par Francois BECKER et Nicolas PRATVIEL - © 2017 AFP