Une voiture a renversé des piétons jeudi en fin de matinée (début de soirée à La Réunion) sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant au moins un mort et 12 blessés blessés, a indiqué un photographe de l'AFP sur place. Plus d'une dizaine de personnes pourraient être blessées, selon ce photographe. Selon la police, le drame accidentel et serait le fait d'un homme en état d'ébriété. Il a été interpellé. Toujours selon la police, il ne s'agirait pas d'un acte terroriste

20h54 - Un bilan encore provisoire annonce au moins un mort et 12 blessées

20h46 - La police de New York indique qu'il s'agit d'un accident provoqué par un homme ivre. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Le conducteur a été arrêté ainsi que le montre la vidéo ci-dessous

#timesquare : Une voiture percute la foule sur Times Square à New York. Bilan provisoire: un mort et 12 blessés. pic.twitter.com/5zLzFgADWa — 🐸Ⓜ️дthi€u ن🇫🇷▽🐸 (@Mathieu71_xl) 18 mai 2017

20h45 - Le conducteur aurait déjà été arrêté par le le passé pour conduite en état d'ivresse

🚨 #NewYork Police: Il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Le conducteur, 26 ans, interpellé. Arrêté par le passé pour alcool au volant pic.twitter.com/hbFepe6Jge — B3infos (@B3infos) 18 mai 2017

20h40 - Le conducteur du véhicule, âgé de 26 ans, aurait été interpellé par les autorités américaines. Il pourrait s'agir d'un accident

#NewYork : un véhicule fonce sur la foule à Time Square, plusieurs blessés. (@i24NEWS) pic.twitter.com/gjxpQRcXt3 — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) 18 mai 2017

20h23 - Les secours sont arrivés très vite sur place et sont venus en aide aux victimes

20h21 - Des images des lieux sont diffusées en direct par RT América

20h15 - Au moins 10 personnes ont été blessées