Le photojournaliste américain Stanley Greene, cinq fois lauréat du World Press Photo, est décédé vendredi matin à 68 ans dans un hôpital parisien, a indiqué à l'AFP Clément Saccomani, directeur de l'agence NOOR Images dont il était l'un des co-fondateurs.

Photographe new-yorkais mondialement connu, notamment pour ses reportages de guerre en Tchétchénie durant la guerre commencée en 1994, auparavant membre dans sa jeunesse des Black Panthers puis militant contre la guerre du Vietnam, il est mort des suites d'une longue maladie, a précisé son collègue et ami.

"Si on sait ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'est grâce à lui", a-t-il souligné.

"Il est mort des suites d'une longue maladie et son état s'était aggravé ces derniers jours", a-t-il précisé.

Célibataire, sans enfant, "c'était un solitaire, mais il n'était pas seul", a-t-il ajouté. "Il est parti entouré de tous ses amis, à l'hôpital".

"Stanley est peut-être le plus connu pour son travail sur la Tchéchénie qu'il a couvert plusieurs années pendant la guerre", a souligné également son ami photographe Kadir van Lohuizen.

"Il préparait un projet en Russie, un 'road trip' pour observer le pays 100 ans après la révolution de 1917", a-t-il précisé.

Le photographe était né à New York le 14 février 1949. "Il a vécu à San Francisco un bon moment, avant de s'installer longtemps à Paris", a fait valoir Kadir van Lohuizen.

"En fait il a vécu partout, à Moscou, à Beyrouth notamment", a-t-il dit. "Mais il était revenu s'installer à Paris il y a un an et demi".

Ses obsèques auront lieu dans la capitale française.



Par Katy Lee - © 2017 AFP