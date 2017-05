Le début de la projection du premier film Netflix à Cannes, "Ojka", a été mouvementé vendredi matin et à dû être interrompu pendant 7 à 8 minutes en raison d'un problème technique, a constaté un journaliste sur place.

Le rideau n'était pas complètemennt levé sur l'écran, cachant le haut des images du film, comme par exemple la tête de l'actrice Tilda Swinton.

Dans la salle, sifflets et applaudissements ont fusé pour alerter les techniciens du grand théâtre Lumière où avaient pris place de très nombreux spectateurs pour cette première d'un film Netflix en compétition officielle, un événement attendu et controversé.

"Ha! c'est vraiment pas fait pour le cinéma", s'est exclamé un spectateur dans une allusion à la plateforme américaine tandis qu'un autre critiquait "une bande d'incompétents".

Tout au début de la projection, le logo Netflix avait été accueilli par des sifflets, selon la même source.

Netflix a annoncé que ses deux films, "Ojka" du Sud-Coréen Bong Joon-ho et "The Meyerowitz Stories" de l'Américain Noah Baumbach, qui sont en lice pour la Palme d'or, ne sortiraient pas en salles en France, déclenchant l'ire d'une partie de la profession, en particulier des exploitants de salles mais aussi les critiques du président du jury, l'Espagnol Pedro Almodovar.



