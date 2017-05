La course automobile - électrique , s'il vous plaît - reprend ses quartiers en plein coeur de Paris, aux Invalides, samedi, avec le deuxième ePrix de l'histoire de la capitale, sixième manche de la saison de Formule Electrique.

Treize mois après la première édition (la course a été repoussée d'avril à mai pour bénéficier d'une météo plus favorable), la Formule E revient dans une ville qui a fait de l'usage de véhicules non-polluants une priorité.Sur ses terres, l'écurie française Renault E.dams entend bien figurer, avec son pilote suisse Sébastien Buemi, vainqueur à Monaco le week-end dernier. Fort de sa quatrième victoire cette saison, le Suisse veut rectifier le tir après une amère troisième place en 2016: "ça a été une des courses les plus difficiles pour nous, il faisait très froid, on a eu beaucoup de mal à être compétitifs. Donc on espère avoir appris de nos erreurs".Buemi assure que, pour son écurie, cette étape à domicile est la "plus importante de l'année" mais aussi "la plus technique", avec ses virages serrés et son revêtement usé par le temps.Bien installé en tête du classement des pilotes (104 pts), le champion du monde en titre a toutefois dans son rétroviseur le Brésilien Lucas Di Grassi (2e, 89 pts)... vainqueur à Paris l'an dernier.Le pilote de l'écurie ABT Audi Sport confie espérer pouvoir "rééditer ce résultat" samedi afin de "faire durer le suspense en championnat" et "d'être à la bagarre pour le titre à New York et Montréal", où seront disputées les quatre dernières manches de la saison en juillet.- Touristes, s'abstenir -Le Français Nicolas Prost, coéquipier de Buemi chez Renault et actuellement troisième du général (48 pts), a lui aussi pour ambition de "bien faire" à domicile.Comme les trois autres Français au départ: Jean-Eric Vergne (Techeetah), deuxième l'an dernier, et les coéquipiers chez Venturi Stéphane Sarrazin et Tom Dillmann, qui fait ses débuts en Formule E dans le baquet de l'Allemand Maro Engel.Mais si évoluer à domicile apporte un regain de motivation, attention à ne pas se laisser distraire par les décors de carte postale. "L'an dernier, dans les premiers tours de roue, je devais être à plusieurs secondes des temps car je regardais les bâtiments!", raconte Vergne, qui réside dans le quartier des Invalides.Après des plaintes lors de la première édition, des modifications ont été apportées pour améliorer la visibilité des spectateurs: écrans géants devant toutes les tribunes et présence de publicités autour de la piste revue à la baisse.Le eVillage, espace de divertissement sur l'Esplanade des Invalides, a été agrandi. Contrairement à l'édition 2016, l'accès sera ouvert gratuitement au public, dès la veille de la course.La Formule E laissera aussi en héritage à Paris un générateur électrique quasiment propre, fonctionnant à la glycérine, qui sera livré au mois d'août.Horaires du 2e ePrix de Paris samedi:08h00-08h45 et 10h30-11h00: Essais libres 1 et 212h00-13h00: Qualifications16h00: Course