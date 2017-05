Le titre de champion vient d'être attribué à Monaco, mais la 38e et dernière journée de L1 samedi (21h00) regorge d'enjeux: Marseille et Bordeaux se livrent un duel à distance pour la 5e place et cinq clubs tremblent pour leur survie dans le bas du classement.

Moteur, action, clap de fin!



. Cette chère 5e place

C'est la dernière place qualificative pour l'Europe (en l?occurrence l'Europa League) qui reste à distribuer. Enfin pas tout à fait. La 6e place de L1 ouvrira aussi les portes de la C3, mais seulement si le PSG bat Angers en finale de la Coupe de France le 27 mai. Et personne ne veut dépendre de Paris, surtout pas l'OM.

Avantage d'ailleurs aux Marseillais, actuels 5e, avec un point d'avance sur Bordeaux, 6e. Les hommes de Rudi Garcia accueillent Bastia (19e), tandis que les Girondins vont à Lorient (18e). Soit deux adversaires qui luttent pour leur maintien et ne vont donc rien lâcher.

"Il faut battre Bastia, ils ne nous feront pas de cadeaux, Lorient n'en fera pas non plus à Bordeaux, ce sera un match compliqué, peut-être engagé", résume Garcia.

"Il n'y aura pas de calculs à faire, il faudra gagner ce match, le dernier de la saison en attendant un faux-pas de Marseille", insiste pour sa part le milieu bordelais Younousse Sankharé.



. Suspense total en fin de peloton

Ils sont donc cinq clubs à trembler pour leur avenir dans l'élite: Nancy (20e, 32 points), Bastia (19e, 34 pts), Lorient (18e, 35 pts), Caen (17e, 36 pts) et Dijon (16e, 36 pts).

Aux alentours de 23h00, deux d'entre eux sauront qu'ils descendront en L2. Un autre devra commencer à se préparer pour un barrage en matches aller/retour contre le 3e de L2, les 25 et 28 mai.

Mais qui? Bastia et Lorient ont le désavantage de jouer contre l'OM et Bordeaux, donc, tandis que Nancy reçoit Saint-Etienne. Les Verts n'ont plus rien à espérer ni à craindre, mais voudront sans doute dire adieu à leur entraîneur Christophe Galtier sans perdre encore (défaites précédentes 5-0 contre le PSG et 2-0 contre Monaco).

Caen se rend au Parc des Princes. Le PSG est sûr de finir deuxième quoi qu'il arrive. Problème: Edinson Cavani en est actuellement à 49 buts en 48 matches cette saison toutes compétitions confondues. Et le "Matador" rêve de battre le record de son ancien compère-rival de l'attaque parisienne, Zlatan Ibrahimovic, auteur de 50 buts en 51 matches avec le club de la capitale la saison passée. Tout les Parisiens vont jouer pour lui...

Le dernier match de la saison semble moins problématique pour Dijon, contre un TFC a priori presque en vacances.



. Adieu Lacazette, rebonjour Bielsa

Dans les autres matches, il y un a Lyon-Nice émouvant. C'est sans doute le dernier match en France d'Alexandre Lacazette, le buteur de Lyon en partance, peut-être pour l'Atletico Madrid. Cette affiche aurait dû être l'occasion de dire adieu aussi à Mario Balotelli (Nice), venu se relancer en France avant sans doute de repartir sous d'autres cieux. Mais l'Italien est blessé et absent du groupe révélé par les Aiglons.

Lille-Nantes sera l'ultime match sur le banc nordiste de Franck Passi, qui ne veut plus être le numéro deux de celui que tout le monde attend. L'Argentin Marcelo Bielsa sera présenté devant la presse dès mardi à Lille! Après? Ca va aller très vite, et la reprise de l'entraînement des "Dogues" est fixée au 19 juin.



Programme de la 38e et dernière journée de L1 samedi (21h00):

Angers - Montpellier

Guingamp - Metz

Lille - Nantes

Lorient - Bordeaux

Lyon - Nice

Marseille - Bastia

Nancy - Saint-Etienne

Paris SG - Caen

Rennes - Monaco

Toulouse - Dijon



Par Anne-Laure MONDESERT - © 2017 AFP