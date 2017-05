La Juventus Turin a remporté dimanche son sixième titre de championne d'Italie consécutif, le 33e en tout, grâce à sa victoire 3-0 face au modeste club de Crotone lors de la 37e journée de Serie A.

A une journée de la fin du championnat, la Juventus compte quatre points d'avance sur l'AS Rome et ne peut donc plus être rejointe.

Jamais aucune équipe n'avait été sacrée six fois de suite en Italie. Le grand club turinois avait déjà gagné mercredi la Coupe d'Italie en battant la Lazio Rome 2-0 et réussit donc un troisième doublé Coupe-Championnat d'affilée.

Mais les bianconeri visent encore plus haut et ils peuvent désormais se concentrer sur leur finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 3 juin à Cardiff. Un triplé, comme celui qu'avait réussi l'Inter Milan de José Mourinho en 2010, ferait réellement entrer la Juventus de Massimiliano Allegri dans l'histoire.

L'entraîneur toscan se construit de son côté un immense palmarès avec désormais quatre "scudetti" (trois avec la Juve et un avec l'AC Milan), trois Coupes d'Italie et deux finales de Ligue des Champions



