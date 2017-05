La Corée du Nord a tiré un "projectile non identifié" dimanche, une semaine après son dernier tir de missile, ont annoncé des responsables du ministère sud-coréen de la Défense.

La Corée du Nord a tiré un "projectile non identifié" dimanche, une semaine après son dernier tir de missile, ont annoncé des responsables du ministère sud-coréen de la Défense.

"La Corée du Nord a tiré cet après-midi un projectile non identifié à Pukchang, dans la province de Pyongan Sud", a déclaré dans un communiqué l'état-major inter-armées.

Aucune autre information sur ce tir n'était disponible dans l'immédiat.

La semaine dernière, Pyongyang avait lancé un missile de portée intermédiaire, le Hwasong-12. Cet engin avait une portée sans précédent, selon les analystes.

Il s'agissait du dixième tir de missile depuis le début de l'année, après des dizaines de tirs et deux essais nucléaires en 2016. Le Nord accélère ses efforts pour mettre au point un missile balistique intercontinental (ICBM) capable d'acheminer une tête nucléaire sur le continent américain.

Le président américain Donald Trump a assuré que cela ne "se produirait pas".

Pyongyang dispose depuis longtemps d'engins pouvant atteindre des cibles en Corée du Sud --les Scud d'une portée de 500 kilomètres-- et au Japon (le Rodong de 1.000 à 3.000 kilomètres).

Mais avec une portée estimée à 4.500 km, le Hwasong-12 est susceptible d'atteindre les bases américaines de l'île de Guam, dans le Pacifique.



Par Alix RIJCKAERT - © 2017 AFP