L'Espagnol Joan Mir (Honda) a remporté le Grand Prix de France, cinquième épreuve du Championnat du monde dans la catégorie Moto3, dimanche au Mans (Sarthe).

Il s'agit du troisième succès cette saison pour le pilote de 19 ans, qui conforte ainsi son avance en tête du classement général, surtout que ses poursuivants avant la course, l'Italien Romano Fenati (Honda) et l'Espagnol Jorge Martin (Honda), auteur de la pole, ont abandonné.

Le Majorquin mène désormais confortablement le championnat avec 34 points d'avance sur Fenati.

Mir a devancé son compatriote Aron Canet (Honda), 2e à 4 secondes 252/1000, et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Honda), 3e à 4 secondes 365/1000.

La course a été marquée après seulement deux tours par une chute collective d'une douzaine de pilotes, sans gravité, mais qui a provoqué une interruption d'une demi-heure avant qu'un nouveau départ soit donné.

Le Français Jules Danilo (Honda), 16e sur la grille, a signé son deuxième meilleur résultat en carrière avec une 7e place.



Classement du Grand Prix de France:

1. Joan Mir (ESP/Honda) les 16 tours en 27 min 37 sec 830/1000e (moyenne: 147,3 km/h)

2. Aron Canet (ESP/Honda) à 4.252

3. Fabio di Giannantonio (ITA/Honda) à 4.365

4. Marcos Ramirez (ESP/KTM) à 4.469

5. Juanfran Guevara (ESP/KTM) à 4.845

6. Enea Bastianini (ITA/Honda) à 5.463

7. Jules Danilo (FRA/Honda) à 5.562

8. Andrea Migno (ITA/KTM) à 5.821

9. Bo Bendsneyder (NED/KTM) à 6.049

10. Danny Kent (GBR/KTM) à 6.193

...

NB: 23 pilotes classés sur 31 au départ.

Abandons: Albert Arenas (ESP/Mahindra), Romano Fenati (ITA/Honda), Jorge Martin (ESP/Honda), Niccolo Antonelli (ITA/KTM), Kaito Toba (JPN/Honda), Darryn Binder (RSA/KTM), Tatsuki Suzuki (JPN/Honda)

Non partant au second départ: Adam Norrodin (MAL/Honda)

Classement du Championnat du monde, catégorie Moto3,

1. Joan Mir (ESP/Honda) 99 points

2. Romano Fenati (ITA/Honda) 65

3. Aron Canet (ESP/Honda) 63

4. Jorge Martin (ESP/Honda) 59

5. John McPhee (GBR/Honda) 53

6. Fabio di Giannantonio (ITA/Honda) 51

7. Andrea Migno (ITA/KTM) 43

8. Marcos Ramirez (ESP/KTM) 36

9. Juanfran Guevara (ESP/KTM) 34

10. Enna Bastianini (ITA/Honda) 31

...

13. Jules Danilo (FRA/Honda) 16



