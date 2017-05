Blessures et contre-performances n'ont pas épargné les Bleus, mais les progrès de Kristina Mladenovic et de Lucas Pouille ont fait naître des espoirs avant Roland-Garros qui débute dimanche. Quel est l'état de forme des meilleurs Français avant la levée parisienne du Grand Chelem?

. Jo-Wilfried Tsonga dans l'inconnu

Le N.1 français a démarré la saison avec une place en quart de finale de l'Open d'Australie (battu par Stan Wawrinka) et surtout deux titres consécutifs à Rotterdam puis Marseille en février. Mais depuis la naissance de son premier enfant fin mars, un petit garçon prénommé Shugar, JWT accuse un gros coup de mou. Avant le tournoi de Lyon, cette semaine, il n'a joué que deux matches sur terre battue. Une épaule douloureuse l'a contraint à déclarer forfait avant le deuxième tour à Madrid puis de faire l'impasse à Rome.

. La poisse pour Gaël Monfils...

Pas au niveau de 2016, la meilleure de sa carrière, Monfils a aussi enchaîné les blessures ces trois derniers mois. Touché à la jambe gauche (tendon d'Achille et rotule), mi-mars à Indian Wells, le Parisien a rechuté début mai à Madrid en se tordant la cheville de la même jambe. Conséquence: un forfait pour le Masters 1000 de Rome après celui de Monte-Carlo, déjà. Bilan de sa préparation, écourtée, sur terre battue: deux défaites, aucune victoire.

. ... et Richard Gasquet

Eloigné des courts pendant deux mois à cause d'une opération de l'appendicite, le Biterrois a été rattrapé par ses soucis lombaires pour son retour sur terre battue, après seulement trois matches (1 victoire, 2 défaites). Il a manqué les trois Masters 1000 sur cette surface mais son premier entraînement à Roland-Garros, mardi dernier, était plutôt encourageant, selon son entraîneur Thierry Champion.

. Pouille aux deux visages

Demi-finaliste à Monte-Carlo, le Nordiste de 23 ans a remporté dans la foulée à Budapest le deuxième trophée de sa carrière et décroché son meilleur classement (13e). Mais il a enchaîné avec deux revers d'entrée à Madrid, puis Rome. Pouille a opté pour des entraînements plutôt que pour un tournoi supplémentaire (Genève ou Lyon) avant Roland-Garros où il représente l'une des meilleures chances françaises.

. Gilles Simon inquiétant

Pas de pépins physiques pour le Francilien mais des résultats décevants, voire inquiétants. Il n'a pas remporté plus de deux matches d'affilée depuis le début de la saison. Bilan sur l'ocre: deux victoires en six matches avant sa semaine à Lyon.

. L'imprévisible Benoît Paire

L'Avignonnais n'a pas changé et tente toujours de calmer ses nerfs en martyrisant ses raquettes. Mais il est capable de coups d'éclat comme à Madrid où il a atteint les 8e de finale en ayant éliminé son ami Stan Wawrinka. Paire a ensuite chuté avec les honneurs contre l'Uruguayen Pablo Cuevas. A Rome, Wawrinka a pris sa revanche au deuxième tour en trois sets.

. Mladenovic en plein boum

La Nordiste accomplit à 23 ans la meilleure saison de sa carrière. Délestée de ses soucis physiques, elle a remporté son premier titre sur le grand circuit (Saint-Pétersbourg) et disputé trois autres finales dont les deux dernières sur terre battue à Stuttgart et Madrid. Dans un tournoi amputé des stars Serena Williams et Maria Sharapova, "Kiki" a un coup à jouer.

. Le spleen de Caroline Garcia

Héroïque en finale de la Fed Cup 2016 contre la République tchèque malgré la défaite, la Lyonnaise de 23 ans a renoncé cette saison à la compétition par équipes pour franchir un cap en individuel. Mais les résultats ne suivent pas et son forfait en Fed Cup lui a valu les foudres de ses partenaires, Mladenovic en tête. Eloignée des courts pendant un mois, Garcia ne s'est pas rassurée pour son retour avec une défaite d'entrée à Madrid puis une autre, au deuxième tour, à Rome.



