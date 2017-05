Le consortium associant La Foir'Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar, candidat à la reprise de Tati et autres enseignes d'Agora Distribution (groupe Eram), a amélioré son offre, proposant de reprendre "une vingtaine de sites supplémentaires", selon une source proche du dossier.

Les quatre marques réunies au sein de ce consortium proposent d'ajouter à leur offre "une vingtaine de sites et une centaine d'emplois qui en découlent", explique sans pouvoir donner davantage de détails une source proche du dossier, confirmant une information publiée lundi dans le quotidien Le Parisien.

Jusqu'ici, ce groupement proposait la reprise de 88 magasins (sur 140) et 1.051 salariés (sur 1.754). Les offres de reprise pourront encore évoluer d'ici mardi soir, date limite pour leur dépôt au tribunal de commerce de Bobigny, qui doit les examiner le 29 mai.

Autre candidat et premier à avoir communiqué fin avril son offre, qui prévoit le maintien de l'enseigne emblématique au vichy rose et "un investissement de 70 millions d'euros", le groupe Philippe Ginestet (GPG), du fondateur des magasins de déco Gifi, propose lui depuis une semaine de reprendre "1.300 emplois directs, soit 76% de l'effectif à date", avait indiqué à l'AFP une autre source proche des négociations.

S'y ajouterait la reprise des 250 salariés franchisés et affiliés du groupe, dont 180 dans les magasins DOM-TOM, ainsi que des reclassements chez Gifi.

Côté points de vente, le projet de GPG prévoit la reprise de 120 magasins, dont 93 détenus en propre et 27 franchisés, contre 93 auparavant (73 en propre et 20 franchisés), selon cette source.

Le pôle Agora Distribution, qui regroupe les enseignes Tati, Fabio Lucci, Gigastore et Degrif'Mania (140 magasins au total), a été placé en redressement judiciaire le 4 mai, plongeant les 1.754 salariés dans l'inquiétude. Le lendemain, le Pdg de transition d'Agora Distribution, Michel Rességuier, avait indiqué compter cinq offres de reprise sur la table : celles du fondateur de Gifi et des enseignes La Foir'Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar.



AFP