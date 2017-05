Volonté de mettre la pression sur son club ou réel aveu: Antoine Griezmann estime qu'il a "6 chances sur 10" de partir à Manchester United et "7 chances sur 10" de rester à l'Atletico Madrid.

"Grizou", tout sourire, chemise de hipster à carreau bleue et noire, a lâché cette petite bombe lundi soir sur le plateau de l'émission "Quotidien" sur TMC animée par Yann Barthès.L'attaquant vedette des "Colchoneros" connaît suffisamment le monde du foot et ses règles: il sait que ses paroles vont faire le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs."Je pense que mon avenir va se décider dans les deux prochaines semaines, a d'abord lancé l'avant-centre de l'Atletico Madrid. Puis le natif de Mâcon a ensuite annoncé comme "possible" l'éventualité de le voir évoluer sous les couleurs des Red Devils pour le prochain exercice.Le journaliste Yann Barthès lui a alors demandé de noter sur dix la probabilité d'un départ vers le club du nord de l'Angleterre, ce à quoi Griezmann a répondu sans hésiter "six".C'est la première fois que la star de l'équipe de France évoque aussi ouvertement son départ vers Manchester United. Jose Mourinho en a fait l'une de ses priorités pour le mercato d'été en vue de construire une équipe compétitive. "Mou" compte déjà dans ses rangs des cracks comme Paul Pogba, devenu en passant de la Juve à ManU le joueur le plus cher du monde, et Zlatan Ibrahimovic, actuellement blessé mais qui promet de revenir sur le terrain.- "L'Atleti", suspendu à la décision du TAS -Pour le moment, la participation de Manchester en Ligue des champions la saison prochaine n'est toujours pas assurée. Les hommes de Mourinho doivent l'emporter contre l'Ajax Amsterdam en finale de l'Europa League mercredi à Stockholm pour espérer se qualifier pour la C1, puisqu'en championnat, ils n'ont terminé qu'à une triste 6e place.Griezmann, 26 ans, a rejoint l'Atletico Madrid en 2014 après cinq saisons à la Real Sociedad. En 2016, après une finale de Ligue des champions avec son club (perdue contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo) et une finale de l'Euro avec les Bleus (perdue contre le Portugal de Cristiano Ronaldo), il a terminé en troisième position au classement du Ballon d'Or derrière... Cristiano Ronaldo, encore lui, et Lionel Messi.Son club, l'Atletico (éliminé en demi-finale de la Ligue des champions face au Real de... Cristiano Ronaldo), est à la croisée des chemins, et Griezmann lui met peut être ainsi la pression pour obtenir des garanties en terme de recrutement cet été.Car l'"Atleti" est toujours frappé d'une interdiction de recruter par la Fifa et a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, plus haute juridiction sportive. Un verdict est attendu prochainement.Mais le mercato bruisse déjà. Alexandre Lacazette (Lyon) a dit samedi soir qu'il était difficile de refuser une offre de l'Atletico. Son président Jean-Michel Aulas veut négocier jusqu'au bout (une somme de 40 M EUR est évoquée).Et Kevin Gameiro, actuel partenaire de Griezmann à Madrid, serait pisté par Marseille, aux ambitions et moyens décuplés par son nouveau au propriétaire Frank McCourt. Le mercato est bien lancé.