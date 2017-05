Trois étudiants ont été grièvement blessés, dont un pour lequel le pronostic vital est engagé, après un incendie qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dans une résidence étudiante de la périphérie de Rennes, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.

Trois étudiants ont été grièvement blessés, dont un pour lequel le pronostic vital est engagé, après un incendie qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dans une résidence étudiante de la périphérie de Rennes, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.

Vingt-quatre autres étudiants ont été plus légèrement touchés, intoxiqués par les fumées.Au total, 53 jeunes logeaient dans ce bâtiment plutôt récent, situé à Cesson-Sévigné, une commune qui jouxte Rennes.Vingt-six étudiants, dont l'état ne nécessitait pas une hospitalisation, ont été pris en charge sur place par une cellule d'urgence médico-psychologique dans un immeuble proche, a fait savoir la préfecture.Le feu, dont l'origine reste indéterminée, s'est déclaré dans une chambre de cette résidence de trois étages hébergeant des étudiants de SUPELEC (Ecole supérieure d'électricité)."Le bâtiment a pris feu au premier étage et s'est propagé rapidement. Ce sont des étudiants de 1re et 2e années" qui y habitent, a expliqué à l'AFP un étudiant de 20 ans résidant dans un bâtiment voisin. "J'ai été réveillé par les cris. Il y avait beaucoup de fumée et les gens ont eu du mal à sortir par la fenêtre", a-t-il poursuivi."Les gens ont sauté du 1er, 2e ou 3e étage. On avait mis des matelas. Les pompiers sont arrivés un quart d'heure après peut-être", a-t-il ajouté."On avait fait un barbecue pas loin comme il faisait beau mais ça s'est terminé à minuit trente et quand c'est arrivé tout le monde dormait", a raconté Jason, 21 ans, en 2e année, légèrement intoxiqué."J'ai sauté par la fenêtre du 1er. J'étais dans la chambre juste à côté. Une fois en bas, j'ai fait le tour du bâtiment en hurlant pour réveiller tout le monde. Certains avaient du mal à se réveiller. Beaucoup n'ont pas réalisé qu'il fallait évacuer tout de suite. C'était une grosse cohue. On s'est séparés par petits groupes pour sauter. Pour certains ça s'est bien passé, pour d'autres moins bien. Deux étudiants ont essayé d'éteindre le feu avec des extincteurs".Ghislain, 21 ans, a été "réveillé par des cris et l'alarme incendie". "J'ai sauté, a-t-il témoigné, du 2e étage avec mon coloc qui s'est fracturé la rotule. (...) Impossible de sortir par l'escalier. Des personnes m'ont invité à sauter, ils avaient installé des matelas. On a tous bien réagi."L'intervention s'est achevée vers 07H30 et a mobilisé jusqu'à 107 pompiers, ont précisé ces derniers.