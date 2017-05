Les supporters de Manchester United venus à Stockholm pour la finale de l'Europa League mercredi ont été ébranlés par l'attentat qui a endeuillé la ville britannique, mais font confiance à leur équipe pour gagner.

Aux abords du stade Friends Arena à Solna, la tension n'était pas seulement due à l'enjeu sportif, mais aussi au souvenir des victimes.

"Je suis excité mais nerveux en même temps", explique Vijay Patel, un supporter de 27 ans des Red Devils. "Ça devrait les motiver (...) Ils ne gagnent pas que pour l'équipe, ils gagnent pour la ville".

Pas de problèmes toutefois entre Anglais et Néerlandais, qui à deux heures du coup d'envoi patientaient en profitant des animations musicales et autres autour de ce stade ultramoderne.

La présence policière pour y accéder était bien visible, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Aucun incident n'a été signalé dans la journée dans la capitale suédoise.

Dans la "fan zone" installée dans le centre de la capitale suédoise, certains d'entre eux ont tapé dans le ballon pour tromper le stress. "But!", criait Aqeel Kareem à un de ses compagnons qui envoie une volée au fond des filets.

Une minute de silence rendra hommage aux 22 morts dans cet attentat à la bombe commis par un kamikaze.

En attendant, on a apprécié le temps estival, et essayé de ne pas penser à l'éventualité que le moral de l'équipe ait été plombé par ce contexte pénible.

"Ils n'ont rien à perdre ce soir. Ils vont y aller à fond", a affirmé à l'AFP Shaun Payne, 29 ans. "Ça va leur apporter une motivation supplémentaire pour bien représenter la ville et espérons-le rapporter le trophée à la maison".

Les supporters de l'adversaire du soir, l'Ajax Amsterdam, sont aussi obligés de penser à ce deuil.

L'attentat "a éteint la flamme. Ça faisait un moment que l'Ajax n'avait pas joué une finale européenne donc c'est dommage", déplorait Rob Coppen, Néerlandais de 28 ans.

"Mais qu'est-ce qu'on y peut? Personne n'a voulu ça, ni Manchester ni l'Ajax. J'espère qu'ils pourront bien jouer, et que le meilleur gagne", lançait-il.



- 'Un peu inquiète' -



Amy Edwards, fan du ManU de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic (forfait, hélas pour le Suédois), se disait soucieuse quant à la sécurité entourant la rencontre, mais refusait de se laisser envahir par la peur.

"Je suis un peu inquiète à l'idée que quelque chose se passe ce soir, mais j'imagine que c'est un risque qu'il faut quand même prendre et aller à de grands matches", estimait-elle. "On ne peut pas s'enfermer".

"C'est clair que les événements à Manchester ont calmé un peu tout mais j'espère qu'on pourra l'emporter", disait-elle.

La sécurité sera stricte autour de la Friends Arena de Solna, a souligné la police suédoise.

"On a déjà abattu beaucoup de préparatifs, et compte-tenu de la façon dont va le monde aujourd'hui, ce type d'incident [une attaque terroriste comme celle de lundi], c'est le genre de choses auxquelles il faut se préparer. Donc ça a fait partie de notre organisation tout du long", a déclaré le porte-parole de la police de Stockholm, Kjell Lindgren.

L'entraîneur de United, José Mourinho, avait confié mardi que lui et ses joueurs trouvaient difficile de ne pas penser aux victimes, de jeunes spectateurs d'un concert de l'Américaine Ariana Grande. Mais "nous avons un travail à faire", écrivait-il.



