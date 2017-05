Deux Français sur trois souhaitent que le président Emmanuel Macron "tienne le plus compte possible" des arguments des syndicats pour sa réforme du code du travail, dans un sondage Odoxa publié mercredi.

Deux Français sur trois souhaitent que le président Emmanuel Macron "tienne le plus compte possible" des arguments des syndicats pour sa réforme du code du travail, dans un sondage Odoxa publié mercredi.

Selon ce sondage, réalisé pour franceinfo, les Français se montrent très partagés sur l'opportunité d'"aller plus loin que la loi El Khomri" pour réformer le code du travail: 48% y sont favorables, 51% opposés.

Par ailleurs, 63% d'entre eux souhaitent qu'Emmanuel Macron, qui a reçu mardi les partenaires sociaux, "tienne le plus compte possible des objections des syndicats quitte à revoir les réformes qu'il veut proposer".

A l'inverse, 35% lui demandent de s'en tenir à ses projets "quitte à mécontenter les syndicats".

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.014 personnes (méthode des quotas) interrogées par internet les 22 et 23 mai.



Par Jean-François GUYOT - © 2017 AFP