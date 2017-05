Trois hommes ont été arrêtés mercredi dans le sud de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), "en lien" avec l'enquête sur l'attentat de lundi dans une salle de concert de la ville, a annoncé la police.

Un premier homme avait déjà été arrêté mardi dans le sud de la ville à la suite de l'attentat qui a fait 22 morts et 59 blessés et a été revendiqué par le groupe Etat islamique.



Par Jennifer O'MAHONY et Emil TOURAY - © 2017 AFP