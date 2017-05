Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis jeudi à son homologue français Emmanuel Macron d'examiner "rapidement la situation" du photojournaliste français Mathias Depardon, détenu depuis une quinzaine de jours en Turquie, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Au cours d'un entretien en marge d'un sommet de l'Otan à Bruxelles, "le président Macron est intervenu en faveur" de M. Depardon, le président turc affirmant "qu'il examinerait rapidement sa situation", a indiqué la présidence française.

Installé en Turquie depuis cinq ans, Mathias Depardon, journaliste indépendant qui aura 37 ans en juin, a été arrêté le 8 mai à Hasankeyf, dans la province de Batman (sud-est), où il effectuait un reportage pour le magazine National Geographic.

Il a rapidement été transféré dans un centre d'accueil géré par la Direction des affaires migratoires à Gaziantep, également dans le sud-est du pays, où il est retenu depuis lors malgré une décision d'expulsion émise le 11 mai. Le journaliste français est en grève de la faim depuis dimanche pour protester contre sa détention, selon Reporters sans Frontières.

Evoquant un "entretien cordial, franc et direct" entre les deux dirigeants, l'Elysée a par ailleurs indiqué qu'ils étaient convenus de "travailler ensemble sur la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes" et de "renforcer leurs consultations sur la Syrie". "Ils ont évoqué la coopération dans les domaines de la sécurité, du renseignement mais aussi les dossiers industriels conjoints et les enjeux européens", a poursuivi la présidence française.



AFP