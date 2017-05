Le ramadan, mois sacré de jeûne dans l'islam, débutera samedi en métropole, a annoncé jeudi le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué. "Le CFCM saisit cette occasion pour assurer l?ensemble de nos concitoyens de toutes confessions, de toutes origines et de toutes conditions, de ses prières fraternelles pour que notre Nation vive dans la paix, l'unité et la solidarité", ajoute le texte. Les musulmans de La Réunion observeront le ciel à partir de ce vendredi soir. Si le croissant de lune apparaît, le jeûne commencera samedi et dimanche dans le cas contraire

Le ramadan, mois sacré de jeûne dans l'islam, débutera samedi en métropole, a annoncé jeudi le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué. "Le CFCM saisit cette occasion pour assurer l?ensemble de nos concitoyens de toutes confessions, de toutes origines et de toutes conditions, de ses prières fraternelles pour que notre Nation vive dans la paix, l'unité et la solidarité", ajoute le texte. Les musulmans de La Réunion observeront le ciel à partir de ce vendredi soir. Si le croissant de lune apparaît, le jeûne commencera samedi et dimanche dans le cas contraire