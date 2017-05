Clermont a largement battu le champion de France en titre, le Racing 92, 37 à 31, samedi à Marseille en demi-finale du Top 14 pour retrouver Toulon en finale le 4 juin au Stade de France.

Les Auvergnats, éliminés à ce même stade de la compétition la saison dernière par les Franciliens (33-34 a.p.), ont inscrit quatre essais par Damian Penaud (18), Camille Lopez (27 et 47) et Fritz Lee (64). Les Franciliens en ont marqué trois en fin de match, par Chris Masoe (70 et 77) et Ben Tameifuna (80+1), alors que l'ASM était réduite à quatorze depuis la 41e minute, pour atténuer l'ampleur de leur revers.