L'Allemande Diane Kruger a reçu dimanche le prix d'interprétation féminine du 70e Festival de Cannes pour son premier grand rôle dans une production allemande, "In The Fade" du réalisateur Fatih Akin.

L'ancienne top-modèle blonde lumineuse, exilée à Hollywood, habituée des rôles dans des superproductions, joue une mère de famille qui se venge après la mort de son mari, d'origine turque, et de son fils, dans un attentat commis par des néo-nazis.

"Fatih, mon frère, merci d'avoir cru en moi, de m'avoir permis de faire ce film. Tu me donnes une force que j'ignorais avoir et n'oublierai jamais", a déclaré l'actrice en acceptant son prix.

Dans sa carrière, Diane Kruger a tourné pour Wolfgang Petersen ("Troie"), Quentin Tarantino ("Inglourious Basterds"), ou le Français Benoît Jacquot ("Les adieux à la reine"). Elle est une habituée des grands festivals de cinéma européens et a déjà fait partie du Jury des festivals de Berlin, Venise et Cannes.

"In The Fade" lui a offert son premier grand rôle dans un production allemande, avec un cinéaste allemand qu'elle apprécie et qui voulait travailler de longue date avec elle.

Née Heidkrüger en 1976 en Allemagne de l'Ouest, Diane Kruger a quitté à l'adolescence son village pour étudier le ballet à Londres, puis a entamé à 16 ans une carrière de mannequin à Paris, avant le cinéma.



