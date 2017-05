L'Américain Tiger Woods, vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem de golf, été brièvement détenu en Floride, soupçonné de conduite sous l'influence de drogue ou d'alcool, selon le bureau du shérif de Palm Beach.

L'ancien numéro 1 mondial a été placé en cellule pendant à peu près deux heures et demie après son arrestation par la police avant d'être libéré, selon les données publiques du bureau du shérif.La photo d'identité judiciaire montre un Tiger Woods fatigué et mal rasé.Le champion aux 79 victoires sur le circuit américain PGA a mis un terme à sa saison en avril, pour cause de nouvelle opération au dos, la quatrième depuis 2014.Tiger Woods a annoncé la semaine dernière sur son site internet qu'il voulait "continuer à jouer au golf", même s'il ne sait pas quand il reviendra sur le circuit professionnel.Absent pendant quinze mois entre 2015 et 2016, Woods a tenté un retour sur les greens fin 2016/début 2017.Il n'a disputé depuis que deux compétitions, le Hero World Challenge (15e) et le Farmers Insurance Open (élimination après le 2e tour).Début février, il avait été contraint à l'abandon au 2e tour de l'Open de Dubaï en raison de douleurs au dos et n'était plus apparu en compétition depuis.Il n'a plus gagné de titre du Grand Chelem depuis l'US Open 2008 à Torrey Pines.En novembre 2009, Tiger Woods avait été impliqué dans un accident de voiture près de chez lui, qui avait mené à une série de révélations sur ses infidélités conjugales.Plusieurs de ses sponsors avait alors lâché le champion, dont la marque de rasage Gillette, ou le fabricant de montres suisses Tag Heuer.