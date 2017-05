La police britannique a annnoncé lundi une nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'attentat de Manchester (nord-ouest), portant à 14 le nombre de suspects en garde à vue.

Un homme de 23 ans a été interpellé dans le Sussex (sud de l'Angleterre) à Shoreham-by-Sea, précise un communiqué.La police a parallèlement mené une perquisition lundi matin à un domicile à Whalley Range, quartier sud de la banlieue de Manchester.L'attentat perpétré lundi soir par un kamikaze, Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne, a fait 22 morts et 116 blessés et été revendiqué par le groupe Etat islamique.Depuis que Salman Abedi s'est fait exploser à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à la Manchester Arena, ce sont au total 14 personnes qui sont désormais en garde à vue au Royaume Uni.D'autres membres du réseau jihadiste derrière cette attaque pourraient toujours être en fuite, a déclaré dimanche à la BBC la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd.Le père et l'un des frères du kamikaze ont été arrêtés en Libye.