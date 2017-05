Le Tour de France 2019 s'élancera de Bruxelles pour célébrer le cinquantenaire de la première victoire d'Eddy Merckx, légende de la Grande Boucle qu'il a remportée cinq fois, ont annoncé mardi les autorités de la capitale belge et l'organisateur de l'épreuve (ASO).

"Le Cannibale" Merckx est considéré comme le plus grand cycliste de l'histoire, également vainqueur du Tour d'Italie à cinq reprises et trois fois champion du monde."C'est la moindre des choses que nous pouvions faire", a déclaré Christian Prudhomme, directeur du Tour. "Eddy Merckx est un champion d'exception. Et une personne d'une humilité exceptionnelle. C'est quelqu'un qui vous tient au corps. Eddy Merckx est un seigneur."Aucun détail n'a été donné concernant le parcours des premières étapes.La candidature bruxelloise avait été déposée en 2014 par le maire de Bruxelles, Yvan Mayeur. Elle nécessitera un investissement de cinq millions d'Euros, a confirmé le maire qui espère un large retour sur investissement."En 2019, ce sera la fête à Eddy", a annoncé l'adjoint au maire en charge des Sports, Alain Courtois."Je suis très ému. J'espère que je serai toujours vivant", a plaisanté Merckx, aujourd'hui âgé de 71 ans."Le Tour reliera donc Bruxelles à Paris, deux villes qui ont récemment beaucoup souffert du terrorisme. Nous souhaitions trouver un événement qui relie nos deux villes", a pour sa part commenté la maire de Paris, Anne Hidalgo, présente mardi à l'Hôlet de Ville de Bruxelles.- Düsseldorf puis la Vendée -Ca sera la 23e fois de son histoire que le Tour de France s'élancera de l'étranger. Le départ de l'édition 2017 est d'ailleurs prévu en Allemagne, à Düsseldorf, le 1er juillet.Suivra en 2018 un départ depuis la Vendée (ouest), avec une 1re étape partant de l'île de Noirmoutier. Pour 2019, Bruxelles était en concurrence avec Londres et à nouveau la Vendée.Le premier départ hors des frontières françaises avait eu lieu aux Pays-Bas en 1954, à Amsterdam.C'est la 5e fois que la Belgique accueille le départ de la Grande Boucle, et la 2e fois pour Bruxelles après 1958, année de l'exposition universelle dans la capitale belge..La région de Bruxelles est liée à l'histoire de Merckx, puisque son équipe Faema avait remporté en 1969 le contre-la-montre par équipes dans la commune de Woluwé-Saint-Pierre, au sud de la capitale, où résidaient les parents du "Cannibale". Merckx avait alors revêtu le premier maillot jaune de sa carrière.Le Tour avait déjà rendu un premier hommage au champion belge en 2010, pour célébrer ses 65 ans. L'étape Rotterdam-Bruxelles était alors passée devant son domicile de Meise (nord de Bruxelles).Le Tour 2019 célèbrera aussi le centenaire du maillot jaune. Ce maillot aux couleurs des pages du quotidien L'Auto, alors propriétaire du Tour de France, fut créé officiellement le 18 juillet 1919.Les départs du Tour hors de France:1954: Amsterdam (Pays-Bas)1958: Bruxelles (Belgique)1965: Cologne (Allemagne)1973: Scheveningen (Pays-Bas)1975: Charleroi (Belgique)1978: Leiden (Pays-Bas)1980: Francfort (Allemagne)1982: Bâle (Suisse)1987: Berlin (Allemagne)1989: Luxembourg1992: Saint-Sébastien (Espagne)1996: 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)1998: Dublin (Irlande)2002: Luxembourg2004: Liège (Belgique)2007: Londres (Grande-Bretagne)2009: Monaco2010: Rotterdam (Pays-Bas)2012: Liège (Belgique)2014: Leeds (Grande-Bretagne)2015: Utrecht (Pays-Bas)2017: Dusseldorf (Allemagne)2019: Bruxelles