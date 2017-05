Au moins 40 personnes ont été tuées ou blessées dans l'énorme explosion qui a secoué tôt mercredi le quartier diplomatique de Kaboul, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

"Il y a 40 morts et blessés", a déclaré le porte-parole du ministère, Najib Danish, sans pouvoir fournir plus de détails dans l'immédiat. Plus de 60 blessés, essentiellement des civils, ont été amenés dans les hôpitaux, a indiqué de son côté le ministère de la Santé.



Par Shahzad ABDUL - © 2017 AFP