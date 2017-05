Les cinq syndicats représentatifs dans le transport routier seront reçus mercredi à 17H30 au ministère des Transports, pour évoquer la situation des conducteurs de camions transportant des matières dangereuses (carburants, gaz.

..), en grève à l'appel de la CGT, a-t-on appris auprès de trois sources syndicales.Cette réunion, à laquelle sont invités la CGT, la CFTC, la CFDT, FO et la CFE-CGC, portera sur "la prise en compte de la spécificité des chauffeurs transportant des marchandises dangereuses", selon la convocation transmise aux syndicats.Selon une source syndicale, elle se tiendra en présence de la ministre Elisabeth Borne mais selon une source, les syndicats seront reçus par le directeur de cabinet.Plusieurs centaines de stations-services connaissaient mercredi des difficultés d'approvisionnement, notamment en Ile-de-France, en raison de cette grève lancée il y a six jours par la fédération CGT-Transport qui réclame des "négociations" rapides pour améliorer les conditions de travail des conducteurs de camions citernes en amendant la convention collective de la branche.Cette demande a jusqu'ici été repoussée par les fédérations patronales FNTR et TLF qui renvoient aux négociations de branche prévues en juillet sur les classifications de métiers et grilles de salaires.Dans une lettre adressée jeudi à Mme Borne, les syndicats CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC demandent à la ministre de nommer un "médiateur", ainsi que "l?organisation d?une table ronde avant la période estivale" permettant de "continuer à négocier sereinement" sur les "spécificités" du métier et les rémunérations. Comme la CGT, elles demandent notamment un treizième mois de salaire.