Le président américain Donald Trump a glissé dans un tweet mardi soir un drôle de mot, "covfefe", devenu très vite le sujet numéro un de conversation sur les réseaux sociaux.

"Malgré la presse constamment négative covfefe", peut-on lire sur le fil Twitter de Donald Trump.Outre la phrase qui paraît tronquée, que veut dire "covfefe" ? Est-ce un message crypté pour Vladimir Poutine ? Ou une faute de frappe ?Des plaisanteries et des commentaires hilarants ont commencé à fuser sur Twitter et #covfefe est rapidement devenu le terme le plus recherché et discuté."Covfefe" voudrait dire "Je démissionne", se moque une fausse traduction google du russe vers l'anglais. Certains commentaires comme "Assécher le covfefe" se joue de la promesse électorale du candidat Trump qui promettait "d'assécher le marigot" en référence à Washington."Covfefe est un mot formidable, point final - Sean Spicer demain", selon un autre tweet qui parodie une réaction du porte-parole du président.Pour éviter toute confusion, le Centre Regent's de langue anglaise à Londres a précisé: "Pour tous nos élèves en langue anglaise, nous pouvons confirmer que covfefe n'est pas un mot anglais. Pour l'instant".Plusieurs heures après le tweet, celui-ci était toujours en ligne et n'a pas été corrigé ni son sens explicité.A 08H30 GMT, le tweet avait été retweeté 111.000 fois.Donald Trump est connu pour ses tweets à toute heure de la journée et de la nuit allant de commentaire sur une performance TV de l'acteur Arnold Schwarzenegger au "déficit commercial ENORME avec l'Allemagne".