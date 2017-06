Séisme à l'Atlético Madrid: contrairement au Real, le club "colchonero" n'a pas obtenu du Tribunal arbitral du sport (TAS) une levée de l'interdiction de transfert prononcée par la Fifa et ne pourra pas recruter cet été, laissant en suspens l'avenir de joueurs comme Antoine Griezmann.

L'attaquant-vedette de l'équipe de France pourrait-il être tenté de quitter l'Atlético pour Manchester United ? Griezmann voulait des garanties en terme de renforts cet été et une chose est sûre: l'"Atleti" ne pourra pas faire venir l'attaquant de Lyon Alexandre Lacazette, proche de "Grizou" et qui voyait d'un bon ?il cette éventualité.

Le TAS a annoncé avoir réduit l'amende infligée à l'Atlético, de 900.000 francs suisses (826.000 euros) à 550.000 francs suisses (504.000 euros). Mais l'instance a maintenu l'interdiction de recrutement pour "deux fenêtres de transferts complètes et successives", soit jusqu'en janvier 2018.

Cette sanction de deux mercatos sans recruter est similaire à celle purgée par le FC Barcelone en 2015. Mais le traitement est plus sévère que pour le Real Madrid: coupable d'infractions similaires, le club merengue a vu sa sanction réduite par le TAS à un seul mercato, purgé l'hiver dernier, ce qui lui permettra de recruter cet été. "Cette décision est injuste et cause des dommages irréparables à notre club", a vivement réagi l'Atlético, dénonçant un "traitement discriminatoire" par rapport au Real. Pour expliquer cette différence de traitement, une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que "l'Atlético avait beaucoup plus d'infractions que le Real", c'est-à-dire beaucoup plus de joueurs concernés.

- L'épineux dossier Griezmann -

La Fifa interdit aux clubs le recrutement de joueurs étrangers de moins de 18 ans, limite descendue à 16 ans pour les Européens, sauf à remplir certaines conditions. L'Atlético, comme le Real Madrid, ont été condamnés à une interdiction de recruter en janvier 2016 pour ces infractions. La Fifa avait ensuite rejeté l'appel des deux clubs en septembre 2016, avant que le TAS ne soit saisi des deux dossiers.

"La Fifa considère qu'avec cette décision, le TAS soutient de manière claire et nette le travail de la Fifa pour protéger les footballeurs mineurs", s'est félicitée la fédération mondiale dans un communiqué. Ayant déjà dû purger une première fenêtre d'interdiction en janvier, l'Atlético va aussi pâtir d'un mercato d'été sans transferts. Surtout, le dossier Griezmann s'annonce très épineux.

Arrivé troisième du dernier Ballon d'Or, le meilleur joueur de l'Euro-2016 a profité de la tournée promotionnelle de son livre ces dernières semaines pour répéter qu'il attendait que l'"Atleti" muscle son effectif en terme de recrutement. Avec un objectif: gagner enfin des titres.

- Sans recrue dans le nouveau stade -

Le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, lui, a assuré samedi dernier que "Grizi", autre surnom, serait encore dans l'équipe la saison prochaine pour inaugurer le nouveau stade Metropolitano (70.000 places) du club. Il faudra voir s'il parvient à convaincre le Français de rester, sans doute au prix d'une revalorisation salariale. Cela suffira-t-il ? Griezmann, sous contrat jusqu'en 2021, dispose d'une clause libératoire à 100 M EUR selon la presse. Et il a lui-même laissé planer le doute sur son avenir en déclarant la semaine dernière qu'il avait six chances sur dix de partir à Manchester United, et sept sur dix de rester à l'"Atleti", son club depuis 2014.

Seul soulagement pour les supporters "colchoneros": l'entraîneur argentin Diego Simeone, lui, a clamé haut et fort qu'il serait encore là la saison prochaine. Mais c'est sans la moindre recrue que l'Atlético, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, va pénétrer dans sa nouvelle enceinte cet été. Sa seule option sera de rapatrier des joueurs prêtés, comme Diogo Jota (Porto) ou Luciano Vietto (Séville FC). "Notre planification sportive pour la saison prochaine a pris en compte à tout moment les deux scénarios possibles", a assuré le club.

"Nous avons pleinement confiance dans l'effectif actuel (...). Nous comptons sur l'investissement des joueurs et de l'encadrement pour continuer à rivaliser au plus haut niveau la saison prochaine malgré cette décision qui évidemment nous nuit", a conclu l'Atlético.



AFP