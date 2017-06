La France a connu cette année son troisième printemps le plus chaud depuis 1900 et le début des relevés de températures, a indiqué jeudi Météo-France.

En météorologie, le printemps (mars-avril-mai) s'achève le 31 mai.Sur ces trois mois, la température moyenne aura été supérieure de 1,4°C à la normale (par rapport à la période 1981-2010). Les températures minimales ont été assez proches des valeurs de saison, mais les maximales ont été plus de 2°C au-dessus.Le printemps 2017 se situe ainsi au troisième rang des printemps les plus chauds, derrière 2011 (+1,98°C) et 2007 (+1,58°C).L'ensoleillement a été généreux sur l'ensemble du pays, malgré un mois de mars assez nuageux sur la façade ouest. L'excédent par rapport à la période 1991-2010 aura ainsi souvent dépassé 20% près des Pyrénées, sur le Nord-Est et en Corse, ajoute Météo-France.La pluviométrie elle a été déficitaire de près de 15% en moyenne sur le pays pour cette saison.L'organisme de prévision constate ainsi une importante sécheresse des sols en cette fin de printemps, localisée notamment dans le Nord-Est et en Corse. Des précipitations sont annoncées pour la fin de la semaine.