Un retour par la plus grande des portes: Ousmane Dembélé, 20 ans, formé et révélé au Stade rennais, devrait faire son retour sur la pelouse bretonne avec le maillot de l'équipe de France, vendredi (21h00) contre le Paraguay, moins d'un an seulement après son départ pour Dortmund.

Un retour par la plus grande des portes: Ousmane Dembélé, 20 ans, formé et révélé au Stade rennais, devrait faire son retour sur la pelouse bretonne avec le maillot de l'équipe de France, vendredi (21h00) contre le Paraguay, moins d'un an seulement après son départ pour Dortmund.

La trajectoire de l'autre figure de la nouvelle vague française, au côté de Kylian Mbappé, est aussi imprévisible que ses dribbles supersoniques.Loin de ne voir en lui qu'un gamin talentueux mais pressé de s'envoler vers le plus haut niveau, les supporters rennais rêvent de fêter son entrée en jeu. Car c'est tout simplement un des meilleurs ailiers d'Europe qui revient au pays.- DD "compte" sur lui -Deschamps n'a rien dévoilé pour vendredi soir, même interrogé sur l'idée de faire jouer la fibre régionale: "L'objectif est de préparer l'équipe pour le 9 juin (contre la Suède en qualifications au Mondial-2018), ce n'est pas un critère prioritaire", a-t-il avancé.Mais il a aussi assumé son choix de ne pas le laisser disputer le Mondial U20 dont les Bleuets ont été éliminés dès les 8e de finale. Dembélé et Mbappé, "je compte sur eux, on a un match décisif" en Suède, a-t-il martelé. Des mots tout sauf anecdotiques.En l'espace d'un an, le natif de Vernon a presque connu tout ce qu'un jeune footballeur rêve d'accomplir: premier but en professionnel avec Rennes, un transfert chez un grand d'Europe, une sélection en équipe de France, et un premier titre national... avant de déjà "boucler la boucle" d'une carrière prometteuse, à Rennes, là où tout a commencé.Arrivé en 2010 au centre de formation du Stade Rennais à l'âge de 13 ans, "Ous", tout proche de quitter son club formateur en raison d'un conflit avec son ancien entraîneur Philippe Montanier, finit par exploser au plus haut niveau au cours d'une 2e partie de saison 2015/2016 folle. Un parcours un peu similaire à celui que vient d'accomplir son "pote" Mbappé à Monaco.Avec 12 buts et 5 passes décisives, Dembélé crève l'écran au point d'être élu par ses pairs meilleur espoir de Ligue 1 et d'être recruté par le Borussia Dortmund pour une somme de 15 millions d'euros, selon les médias allemands. Pari gagnant.- Progrès en Bleus à confirmer -"Il est parti très tôt, il n'avait pas fait énormément de saisons au Stade rennais. Ce départ à Dortmund pouvait sembler risqué. Malgré une concurrence très forte, il a été très performant, décisif. Il a marqué, fait marquer, joué des matches de Ligue des champions", a salué Deschamps lundi.Son but en finale de la coupe d'Allemagne, remportée la semaine dernière contre Francfort (2-1), offre un condensé de ses bonnes performances réalisées cette saison en compagnie de son compère d'attaque Pierre-Emerick Aubameyang.Déjà auteur d'un but magnifique et décisif contre le grand Bayern Munich en demi-finale, "Dembouz" a récidivé de la même manière en finale: crochet intérieur tout en rupture pour effacer un défenseur dans la surface, avant d'enchaîner un tir puissant du gauche dans la lucarne opposée. Sa "spéciale".En cinq sélections avec les Bleus, il n'a pas encore réussi à la faire et à se lâcher complètement, même si sa dernière titularisation contre le Luxembourg (3-1), où il a provoqué de nombreuses fautes, est pleine de promesses."Sa première fois avec nous (contre l'Italie, en septembre 2016) a été timide, c'était beaucoup mieux lors du dernier rassemblement. Il peut y avoir une période difficile pour un jeune joueur comme ça mais il a fait une très belle saison", l'a félicité Deschamps. A lui de la terminer de la plus belle des manières.