Un match amical supplémentaire pour être fin prêt en Suède: l'équipe de France affronte le Paraguay à Rennes vendredi (21h00), pour monter en puissance avant le déplacement du 9 juin à Stockholm, capital pour s'approcher d'une qualification au Mondial-2018.

Un match amical supplémentaire pour être fin prêt en Suède: l'équipe de France affronte le Paraguay à Rennes vendredi (21h00), pour monter en puissance avant le déplacement du 9 juin à Stockholm, capital pour s'approcher d'une qualification au Mondial-2018.

Didier Deschamps n'a cessé de le marteler: l'unique objectif du stage des Bleus, rallongé d'une semaine avec ce déplacement en Bretagne, est "d'être performant" contre les Suédois, principaux rivaux dans la course à la Coupe du monde.

Les Bleus, leaders de leur groupe d'éliminatoires (13 points), devant la Suède (10), la Bulgarie (9) et les Pays-Bas (7), ont en effet l'occasion de s'envoler au classement en cas de succès à la Friends Arena le 9 juin.

Pourtant le Paraguay, 36e nation Fifa et seulement 8e (sur 10) de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, "ce n'est pas le jeu des Suédois", a admis Didier Deschamps, lundi en conférence de presse à Clairefontaine.

Loin du standing de la formation que l'équipe de France avait croisée lors du Mondial-1998 avec notamment le mythique gardien José Luis Chilavert, le Paraguay reste "quand même une équipe sud-américaine qui a toujours les mêmes valeurs, qualités", a prévenu "DD". Deschamps recroisera d'ailleurs sur le banc adverse Francisco Arce, titulaire comme lui lors du 8e de finale de 98 resté dans les mémoires (1-0 en prolongation, but de Laurent Blanc).

Hormis le polyvalent défenseur central de Lille Junior Alonso, ou encore les attaquants de Copenhague Federico Santander et du Torino Juan Iturbe, la quasi majorité des joueurs paraguayens évoluent sur le continent sud-américain; tandis que l'ancien montpelliérain Lucas Barrios, aujourd'hui au Brésil, n'a pas été convoqué pour la rencontre.



- État de forme disparate -



Au Roazhon Park de Rennes, les coéquipiers d'Antoine Griezmann auront également l'occasion de faire passer la défaite contre l'Espagne, comme un simple accroc dans la belle dynamique qui les porte depuis la finale de l'Euro-2016.

Entre les revers contre le Portugal (1-0, a.p.) et l'Espagne (2-0), les Bleus restaient sur une série de sept matches sans défaite, dont cinq victoires.

Pour enclencher un nouvel élan, Didier Deschamps a convoqué un groupe élargi de 26 éléments, qui ne présente toutefois pas un état de forme homogène en raison d'un calendrier prolongé pour certains par les finales des coupes nationales.

Avec un Raphaël Varane, toujours mobilisé avec le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff, et la possibilité de voir certains cadres ménagés, plusieurs joueurs ont un coup à jouer sur cette rencontre.



- Lloris ou Costil dans les buts ? -



A l'image d'Alexandre Lacazette, qui entend mettre à profit son retour en Bleu depuis octobre 2015, pour bousculer la hiérarchie des attaquants derrière Olivier Giroud, ou encore Moussa Sissoko, qui voudra justifier le crédit dont il jouit auprès du sélectionneur malgré une saison quasi blanche à Tottenham.

Avec six changements, Deschamps disposera quoi qu'il en soit d'"une marge de manoeuvre plus importante" pour donner du temps de jeu à plusieurs de ses éléments.

Benoît Costil pourra-t-il en bénéficier ? Le portier bordelais, à l'instar d'Ousmane Dembélé (Dortmund), peut faire un retour triomphal au Roazhon Park, à peine dix jours après son dernier match sous les couleurs rennaises.

"Je vais voir déjà avec les principaux intéressés. La priorité est de mettre Hugo (Lloris) dans les meilleures conditions pour le match du 9 (contre la Suède). Il y a trois matches, c'est possible (de faire tourner au poste de gardien)", a prévenu "DD". Le premier n'aura pas la même saveur que les deux autres.



Par Eleonore SENS - © 2017 AFP