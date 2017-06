Golden State a débuté la finale NBA face à son grand rival et champion en titre Cleveland par une démonstration 113 à 91, jeudi à Oakland (Californie).

Les Warriors, toujours invaincus depuis le début des play-offs 2017, ont signé leur 13e victoire consécutive, record NBA égalé.Ils mènent une victoire à zéro avant le match N.2 qui aura lieu dimanche, toujours devant leur public.Les Cavaliers de LeBron James ont tenu le choc face à la meilleure équipe de la saison régulière des trois dernières années pendant une période et demie.Sous l'impulsion de Kevin Durant (38 pts) et de Stephen Curry (28 pts), Golden State s'est détaché en fin de 2e période pour compter dix points d'avance (55-45).James qui dispute sa septième finale consécutive, a ramené son équipe à huit longueurs avant la pause (60-52), mais les Warriors sont repartis de plus belle durant le 3e quart-temps où ils ont définitivement distancé les champions en titre.Golden State et Cleveland s'affrontent pour la troisième année consécutive, une première dans l'histoire de la NBA.Golden State a remporté le titre 2015, mais a été détrôné en 2016 par Cleveland après avoir mené trois victoires à une. Les Cavaliers ont remporté les trois derniers matches de la finale 2016, dont deux à Oakland.