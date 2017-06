Un directeur sportif à la réputation flatteuse, en réussite au FC Porto, mais aussi mis en examen au Portugal: Antero Henrique a été officiellement nommé vendredi nouveau "DS" du Paris SG, et aura pour mission de relancer un projet qui a patiné cette saison.

Un directeur sportif à la réputation flatteuse, en réussite au FC Porto, mais aussi mis en examen au Portugal: Antero Henrique a été officiellement nommé vendredi nouveau "DS" du Paris SG, et aura pour mission de relancer un projet qui a patiné cette saison.

Il n'a pas la notoriété de Patrick Kluivert, nommé un an plus tôt à un poste vaste de "directeur du football". Mais il n'a pas non plus la même expérience: alors que l'attaquant star des Pays-Bas n'avait pas la moindre référence à ce poste, Henrique est un vieux routier de la profession.L'avenir de Kluivert s'assombrit-il à Paris ? Henrique sera "placé sous la direction" du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, selon les termes du communiqué, qui ne fait pas mention du Néerlandais.- Pepe, James, Moutinho, Falcao -Originaire d'une famille modeste de Vinhais, dans le nord-est du Portugal, Henrique a rejoint le FC Porto en 1990 pour s'occuper des abonnés du club, avant de gravir un à un les échelons jusqu'à la direction sportive, en 2005.A ce poste très particulier, ce très proche du président tout-puissant Jorge Pinto da Costa fait des merveilles grâce à son flair et ne cesse d'enrichir son carnet d'adresses. A la tête d'une armée de 250 scouts, il fait venir du monde entier des joueurs à fort potentiel pour des montants raisonnables, avant de les revendre avec d'énormes plus-values à la clé.Les Madrilènes Pepe ou James Rodriguez, les Monégasques Joao Moutinho ou Radamel Falcao, l'ancien Lyonnais Lisandro Lopez ou encore le Colombien Jackson Martinez font partie de ses "coups" les plus fameux, dans une période où le FC Porto régnait aussi en maître sur le championnat portugais (sacré de 2006 à 2009 puis de 2011 à 2013) et remportait l'Europa League (en 2011).Devenu vice-président du club, Henrique voit cependant grandir l'influence d'Alexandre Pinto da Costa, le fils de Jorge, au sein du club, et finira par en partir en septembre 2016.- Feuille de route ambitieuse -A Paris, il jouira de moyens supérieurs mais le projet sportif ne sera pas le même, puisque le PSG n'a, a priori, pas pour objectif premier d'équilibrer son budget par d'alléchantes plus-values à la revente: tout ce qu'il veut, c'est la Ligue des champions.Ce taiseux, discret dans les médias mais ouvert et avenant quand il s'agit de créer du contact, aura pour rôle la prise en charge du recrutement, la structuration de la formation parisienne, la gestion de l'équipe première.Un projet ambitieux, car la direction sportive est balbutiante à Paris depuis le départ de Leonardo, en 2013. Pour preuve: le PSG a attendu octobre... 2016 pour trouver un successeur au Brésilien, en la personne d'Olivier Létang, resté l'adjoint de personne pendant plus de trois ans.Finalement, Létang a annoncé mi-avril qu'il quittait ses fonctions pour rejoindre une société d'agents sportifs. L'ancien milieu gauche de 44 ans, natif du Mans, n'a jamais digéré l'arrivée de Kluivert à un poste de directeur du football aux prérogatives très larges, et totalement novice.- Préjudice d'image? -Cet organigramme bancal a accouché d'un mercato d'été 2016 raté, avec trois recrues en échec sportif sur quatre (Jesé, Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa). Ces loupés ont été globalement compensés par un mercato hivernal mieux négocié (arrivées de Julian Draxler et Gonçalo Guedes). Mais les départs de Zlatan Ibrahimovic et de David Luiz, non.Et la saison parisienne a un goût amer: perte du championnat de France, humiliation historique à Barcelone en Ligue des champions. Pour ne pas donner l'impression que le "projet PSG", impulsé depuis 2011 par les propriétaires qataris, ne s'essouffle, il est donc urgent d'envoyer les "signaux forts" promis par Nasser Al-Khelaïfi.Henrique va devoir vite, très vite, activer ses réseaux pour convaincre des joueurs de premier plan que le PSG est une bonne destination pour la suite de leur carrière, voire de persuader d'éventuels parisiens dubitatifs qu'il serait préférable qu'ils restent à Paris.Le Portugais démontrerait ainsi que le PSG a raison de lui faire confiance malgré un éventuel préjudice d'image: le Portugais est en effet mis en examen au Portugal dans le cadre du procès Fénix, une affaire d'exercice illégal d'activités de sécurité privée où apparaît également le président du FC Porto.