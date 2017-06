Lucas Pouille va passer son premier test vendredi au troisième tour de Roland-Garros contre l'Espagnol Albert Ramos qui l'a dominé lors de leur dernier duel, en avril sur la terre battue de Monte-Carlo.

L'espoir du tennis français masculin s'était incliné en demi-finale contre le Catalan de 29 ans (6-3, 5-7, 6-1), qui n'avait pas existé ensuite en finale contre Nadal (6-1, 6-3).

Mais depuis sa première finale en Masters 1000, Ramos s'est effondré en préparation et reste sur trois défaites d'entrée à Madrid, Rome et Genève contre des joueurs classés au-delà du top 20.

A Roland-Garros, il a remporté deux matches très abordables contre le qualifié roumain Marius Copil - en perdant un set - et le Français Benjamin Bonzi, 20 ans et 260e mondial.

Kristina Mladenovic affrontera elle l'Américaine Shelby Rogers, qui avait étonné tout le monde en ralliant les quarts de finale l'an passé en étant classée 108e mondiale. Elle est aujourd'hui 49e au classement WTA mais n'a pas confirmé ses progrès par, ne serait-ce qu'une demi-finale depuis son beau parcours aux Internationaux de France.

Elle a néanmoins surclassé la Française lors de leur unique duel, à New Haven sur dur en 2016 (6-1, 6-1 au 1er tour).

Novak Djokovic affrontera lui le "terrien" argentin Diego Schwartzmann (41e), alors que Rafael Nadal sera opposé au Géorgien Nikoloz Basilashvili (63e), qui n'avait jamais franchi le premier tour à Paris jusqu'à cette année.



Le programme des principaux matches (à partir de 11h00):

Court central

Garbiñe Muguruza (ESP/N.4) - Yulia Putintseva (KAZ/N.27)

Nikoloz Basilashvili (GEO) - Rafael Nadal (ESP/N.4)

Diego Schwartzman (ARG) - Novak Djokovic (CRO/N.2)

Venus Williams (USA) - Elise Mertens (BEL)

Court Suzanne-Lenglen

Horacio Zeballos (ARG) - David Goffin (BEL/N.10)

Shelby Rogers (USA) - Kristina Mladenovic (FRA/N.13)

Lucas Pouille (FRA/N.16) - Albert Ramos (ESP/N.19)

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) - Catherine Bellis (USA)

Court N.1

Pablo Carreno (ESP/N.20) - Grigor Dimitrov (BUL/N.11)

Dominic Thiem (AUT/N.6) - Steve Johnson (USA/N.25)

Shuai Zhang (CHN/N.32) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)

Timea Bacsinszky (SUI/N.30) - Ons Jabeur (TUN)

Court N.2

Milos Raonic (CAN/N.5) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP)



Par Eleonore SENS - © 2017 AFP