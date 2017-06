Kristina Mladenovic, le meilleur espoir français à Roland-Garros, est venue à bout de l'Américaine Shelby Rogers, 49e joueuse mondiale, 7-5, 4-6, 8-6 vendredi pour accéder pour la première fois aux huitièmes de finale où l'attend la tenante du titre, l'Espagnole Garbiñe Muguruza.

Battue au troisième tour lors des trois précédentes éditions, la N.14 mondiale a confirmé ses grands progrès lors d'un match qu'elle a remarquablement renversé dans le dernier set grâce à son audace après avoir été menée 5-2.

Titrée pour la première fois sur le grand circuit à Saint-Pétersbourg, puis finaliste trois autres fois, dont deux sur terre battue (Stuttgart, Madrid), la Nordiste de 24 ans fait partie des principales prétendantes à la Coupe Suzanne-Lenglen.

Pour confirmer davantage ce statut et s'offrir un duel de prestige contre Muguruza, il fallait prendre une revanche devant Rogers, qui lui avait infligé une gifle l'an passé à New Haven sur dur (6-1, 6-1). Sur terre battue, l'Américaine a aussi de bonnes capacités comme l'a montré son parcours jusqu'en quarts de finale l'an passé, alors qu'elle n'était classée que 108e.

- Dans ses retranchements -

Avec son jeu à plat et ses frappes en profondeur, la joueuse de Charleston, en Caroline du Sud, a poussé la Française dans ses retranchements. "J'ai traversé un tas d'émotions. A 5-2, j'étais mal barrée au troisième set. Je n'y croyais pas vraiment. Je me suis dit que cela allait repartir avec quelques olas peut-être", a affirmé "Kiki", ovationnée par le public du court Suzanne-Lenglen.

Souvent trahie par son service (13 doubles fautes), Mladenovic a compensé par sa puissance et sa prise de risque. Après avoir manqué 3 balles de break dans le deuxième set (3-3), elle avait pourtant perdu l'ascendant et s'est retrouvée dos au mur dans la dernière manche.

Mais au lieu de baisser les bras, la N.1 française a sorti le grand jeu et aligné 10 points d'affilée, dont une amortie de revers hardie aidée du filet et quelques coups proches des lignes, pour refaire surface.

A force de mitrailler (43 coups gagnants contre 30), elle s'est offert un break-blanc sur le service de l'Américaine (7-6) et a bouclé la partie après 2h46 de lutte.



AFP