Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, a été chahuté samedi à Marseille lors de sa visite dans une cité populaire, avant un meeting devant ses sympathisants dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, a été chahuté samedi à Marseille lors de sa visite dans une cité populaire, avant un meeting devant ses sympathisants dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le leader de la France Insoumise (LFI) a reçu des oeufs derrière la tête, lancés par un petit groupe de jeunes adolescents, lors de son arrivée à la cité populaire Félix Pyat du IIIe arrondissement de la cité phocéenne."On a bien rigolé tout à l'heure", a ironisé Jean-Luc Mélenchon interrogé par l'AFP. "Ici ils ont une habitude: ils envoient du monde pour gueuler et là c'était (Solange) Biaggi. Il y avait une femme qui criait: +Marseille réveillez-vous, votez Biaggi+", la candidate des Républicains dans la 4e circonscription, a-t-il ajouté.M. Mélenchon s'est ensuite rendu sur une place populaire du centre de Marseille, le Cours Julien, et prononcé un discours, aux côtés des autres candidats de la France Insoumise dans le département, devant plusieurs centaines de sympathisants.En écho à son meeting au cours de la campagne présidentielle sur le Vieux Port et en réponse à la phrase d'Emmanuel Macron sur les "kwassa-kwassa", il a appelé les personnes réunies à observer une minute de silence pour les Comoriens qui meurent en mer.Jean-Luc Mélenchon, Corinne Versini (Rassemblement En Marche) et le député sortant Patrick Mennucci (PS) sont les trois candidats donnés en tête sur cette 4e circonscription, selon deux sondages publiés récemment.