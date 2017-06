Le présentateur William Leymergie va quitter France 2 après 30 ans à la tête de l'émission Télématin, a annoncé la chaîne samedi.

Le présentateur William Leymergie va quitter France 2 après 30 ans à la tête de l'émission Télématin, a annoncé la chaîne samedi.

"Après plus de trente ans à la direction et à l'animation de Télématin l'émission leader et préférée des téléspectateurs, William Leymergie a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite", a indiqué la chaîne dans un communiqué.



- © 2017 AFP