Le président Donald Trump, qui vient de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, croit bien au changement climatique et à la responsabilité humaine dans celui-ci, a assuré samedi son ambassadrice à l'ONU Nikki Haley.

"Le président Trump pense que le climat change et il pense que les agents polluants font partie de l'équation", a déclaré la responsable américaine sur CBS et CNN, dans des entretiens qui doivent être diffusés dans leur intégralité dans les émissions du dimanche matin.Le milliardaire républicain, qui avait qualifié durant sa campagne de "canular" le réchauffement climatique, "sait que cela évolue, que les Etats-Unis doivent agir de manière responsable et c'est ce que nous allons faire", a ajouté Mme Haley.Après l'annonce choc jeudi par Donald Trump d'un retrait de Washington de l'accord historique signé par 195 pays à Paris en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU, la Maison Blanche avait refusé vendredi de dire si le président croyait bien à la réalité du changement climatique.Son ministre des Affaires étrangères Rex Tillerson, réputé favorable à ce que les Etats-Unis restent dans l'accord, avait assuré que la première puissance mondiale et second pollueur de la planète poursuivrait ses "efforts de réduction des gaz à effet de serre".En revanche, Scott Pruitt, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et grand climato-sceptique, s'en est pris aux pays européens, accusés de vouloir affaiblir l'économie américaine, et aux "exagérateurs du climat".