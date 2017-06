Le milieu de terrain international ivoirien Cheick Tioté est décédé à l'âge de 30 ans durant un entraînement de son équipe, le Beijing Enterprises, a annoncé lundi son porte-parole dans un communiqué.

Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février, après avoir porté pendant sept ans le maillot de Newcastle United."C'est avec une grande tristesse que je confirme que mon client, Cheick Tiote, est décédé aujourd'hui après s'être effondré à l'entraînement, avec son club Beijing Enterprises", a affirmé Emanuele Palladino.Le manager de Newcastle, Rafael Benitez, a rendu hommage sur le site du club anglais à son ancien joueur, rappelant qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans."Depuis le temps que je le connais, je n'ai eu qu'à me louer de son professionnalisme, il a toujours été investi et surtout, c'était un chouette gars", a-t-il confié.Tioté, arrivé à Newcastle en 2010 en provenance du FC Twente (1er div. néerlandaise), a porté à 161 reprises le maillot des Magpies pour qui il a marqué un but.Membre de l'équipe nationale ivoirienne durant les Mondiaux de 2010 et 2014, international à 52 reprises, Tioté avait commencé sa carrière européenne à Anderlecht avant d'être transféré à Twente en 2008.