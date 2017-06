Un cadavre de femme portant des traces de coups de couteau a été découvert lundi dans le bois de Boulogne à Paris, a-t-on appris de source policière.

Un cadavre de femme portant des traces de coups de couteau a été découvert lundi dans le bois de Boulogne à Paris, a-t-on appris de source policière.

Le corps de la femme, née en Bulgarie et âgée d'une cinquantaine d'années, a été trouvé dans l'après-midi allée de Longchamp, l'une des principales voies traversant le parc, selon cette source.Les traces de coups indiquent un probable homicide, a-t-elle ajouté, en précisant que l'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris et que l'autopsie aurait lieu mardi.Le Bois de Boulogne est le plus vaste lieu de détente de l'ouest parisien. Il est également un lieu connu de prostitution nocturne.