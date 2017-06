Dernier Français en piste dans le tableau masculin à Roland-Garros, Gaël Monfils va se heurter lundi en huitièmes de finale à un joueur qui a déjà fait beaucoup de misères aux Bleus: le Suisse Stan Wawrinka.

En sept affrontements avec des locaux depuis 2011, le Vaudois en a remporté six. Seul Jo-Wilfried Tsonga a réussi à le faire trébucher en 2012, mais il a aussi perdu (deux fois), comme Gilles Simon (deux fois), Richard Gasquet et Jérémy Chardy.

Si l'on ajoute l'épisode de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille, où il avait douché les espoirs de la France aux côtés de Roger Federer, Wawrinka a tout de l'épouvantail pour le tennis tricolore.

Sur le terrain, il n'y aura pas de bisbilles car les deux francophones s'apprécient énormément. "On est vraiment très potes. Comme je vis en Suisse, on se voit beaucoup et nos entraîneurs (les Suédois Mikael Tillstrom pour le Français et Magnus Norman pour le Suisse) sont amis aussi", dit-il.

"Dans la vie, on va boire des verres ensemble, on a souvent de bonnes parlottes, et sur le terrain, je fais la part des choses", a déclaré Monfils.

Après Richard Gasquet, contraint à l'abandon dimanche au troisième tour, ce sera donc le deuxième ami que le Parisien tentera de gêner. Et la comparaison ne s'arrête pas là car le défi sportif aura aussi un point commun: un revers difficile à maîtriser.

"Ils ont tous les deux un revers croisé incroyable, qui a la faculté de vous sortir du terrain, et un fouetté le long de la ligne que souvent on ne voit pas partir", commente-t-il.



- 'Plus fort que moi' -



Et en plus du Biterrois, Wawrinka a une puissance phénoménale en coup droit et une meilleure première balle. Que faire alors?

Théoriquement, le Français a un avantage athlétique, mais il ne compte pas trop là-dessus vu les problèmes de jambe qu'il a eus cet hiver et qui le laissent encore loin de sa meilleure forme.

"Si on allait sur une piste d'athlétisme, je gagnerais pas mal d'épreuves, mais sur le terrain j'ai l'impression qu'il est plus fort que moi pour l'instant. Physiquement, tennistiquement, mentalement, il est plus fort que moi", reconnaît Monfils.

Le bilan des duels entre les joueurs ne donne guère d'indications. Ils ne se sont affrontés que quatre fois (2-2), ce qui est peu pour des trentenaires arpentant le circuit depuis plus de dix ans, et jamais sur terre battue.

Surtout, leur dernier match date de 2011, avant que le Suisse ne gagne ses trois titres du Grand Chelem, à l'Open d'Australie (2014), Roland-Garros (2015) et l'US Open (2016). Monfils a déjà affronté Wawrinka, mais jamais "Stanimal".

Le duel franco-français chez les dames entre Caroline Garcia et Alizé Cornet, en fin de journée, ne manquera pas non plus d'intérêt après les polémiques liées à la Fed Cup. Garcia n'a pas digéré les piques de sa compatriote après son choix de faire l'impasse sur la campagne 2017 de la Fed Cup pour privilégier sa carrière individuelle.



Le programme (début des matches à 11h00 françaises):

Court central:

Carla Suarez (ESP/N.21) - Simona Halep (ROM/N.3)

Andy Murray (GBR/N.1) - Karen Khachanov

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Caroline Garcia (FRA/N.28) - Alizé Cornet (FRA)

Court Suzanne-Lenglen:

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Kevin Anderson (RSA) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Veronica Cepede (PAR) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)



