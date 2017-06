Les deux premiers quarts de finale dames de Roland-Garros opposant la Française Kristina Mladenovic à la Suissesse Timea Bacsinszky et la Lettonne Jelena Ostapenko à la Danoise Caroline Wozniacki ont été interrompus une deuxième fois par la pluie mardi peu après 19h00 (françaises).

Les matches avaient précédemment été suspendus pendant plus de trois heures à cause des averses.Bacsinszky servait pour mener 5-3 dans le deuxième set après avoir remporté le premier (6-4) contre Mladenovic quand la partie a été arrêtée. Ostapenko, quant à elle, servait pour recoller à 2 jeux partout dans le troisième set après avoir égalisé à un set partout contre Wozniacki (6-4, 2-6, 2-1).Les deux premiers quarts de finale messieurs de Roland-Garros opposant l'Espagnol Rafael Nadal à son compatriote Pablo Carreno et l'Autrichien Dominic Thiem au Serbe Novak Djokovic ont eux été reportés à mercredi en raison du mauvais temps.