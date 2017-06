La Française Kristina Mladenovic a été éliminée mardi en quarts de finale de Roland-Garros par la Suissesse Timea Bacsinszky, 31e mondiale, en deux sets 6-4, 6-4.

Le match, commencé par un très fort vent, a été interrompu deux fois par la pluie. Il reste une Française en course, Caroline Garcia (27e), qui sera opposée mercredi à la Tchèque Karolina Pliskova, N.3 mondiale, en quarts de finale.C'est une déception majeure pour Mladenovic, qui nourrissait de grandes ambitions après avoir éliminé la tenante du titre, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, en huitièmes de finale en trois sets (6-1, 3-6, 6-3).D'autant que la N.1 française était arrivée à Roland-Garros dans la foulée d'une prometteuse préparation sur terre battue, marquée par deux finales, à Stuttgart et à Madrid.Mladenovic n'avait toutefois pas traversé ses premiers tours à Paris en toute tranquillité. Dès son premier match, gênée par des douleurs au dos, elle avait failli perdre contre Jennifer Brady, qui avait mené 3 à 0 dans le set décisif. Puis au troisième tour, Shelby Rogers, une autre Américaine, avait servi pour le match.Bacsinzky, quart-de-finaliste à Roland-Garros il y a un an, retrouve elle les demi-finales à Paris pour la deuxième fois après 2015. Elle affrontera la Lettone Jelena Ostapenko (47e) pour une place en finale.