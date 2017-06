"Merci" et "vive l'information": David Pujadas a présenté jeudi son dernier 20 heures sur France 2, après 16 ans passés aux manettes du journal télévisé de la chaîne publique, sous les applaudissements de ses collègues qui lui ont rendu un hommage chaleureux.

Le présentateur a adressé à sa rédaction et aux téléspectateurs "un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique"."Il y a quelques années comme tous les médias nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public", et "nous avons fait le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel: le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvement de la société", a-t-il déclaré."Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser", "un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien", et qui "offre plus" avec de l'expertise et des grands reportages, a-t-il ajouté."Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais le travail a été énorme", a-t-il résumé en adressant ses remerciements à ses collègues, qui lui avaient réservé une surprise en diffusant des extraits d'archives et un mini-bêtisier, et ont envahi le plateau pour l'applaudir.Le journaliste, qui n'a pas encore annoncé quelle suite il pourrait donner à sa carrière, ne s'est pas épanché sur les conditions de son départ. "Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix mais la route s'arrête", a-t-il simplement commenté."Merci les amis" et "ça a été un immense honneur, un bonheur", a-t-il lancé avant de souhaiter "bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix".Son grand rival Gilles Bouleau, qui présente le JT de TF1, l'a également salué en soulignant qu'un "chapitre de l'information" télévisée se refermait ce jeudi.David Pujadas avait appris fin mai son prochain remplacement par Anne-Sophie Lapix, animatrice de "C à Vous" sur France 5, au nom de la politique de renouvellement impulsée par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.L'annonce brusque de son éviction, 10 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, a ravivé les tensions dans la rédaction de France 2 et précipité le départ du directeur de l'information de France Télévisions Michel Field, sous la menace d'une motion de défiance des journalistes du groupe public.Julian Bugier, "doublure" officielle de Pujadas, assurera l'essentiel de l'intérim à partir du lundi 12 juin jusqu'à l'arrivée à la rentrée d'Anne-Sophie Lapix, selon France Télévisions.