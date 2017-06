La Nasa a dévoilé mercredi sa dernière sélection de candidats astronautes, sept hommes et cinq femmes, dont certains pourraient être les premiers à aller sur Mars, lors d'une cérémonie au Centre Spatial Johnson à Houston (Texas).

Sélectionnés parmi plus de 18.300 aspirants, ces futurs astronautes comptent un médecin, un chirurgien, deux géologues, un océanographe, un professeur d'ingénierie électrique, un cadre supérieur de la firme SpaceX, quatre anciens pilotes d'essai et un ingénieur nucléaire.Ils suivront deux années de formation intensive avant de pouvoir être qualifiés pour de futures missions et rejoindre le corps des 44 astronautes actuellement actifs.Les douze futurs astronautes pourraient effectuer des missions dans la Station spatiale internationale (ISS) et à bord des nouveaux vaisseaux commerciaux de SpaceX et de Boeing devant voler fin 2018 ou début 2019.Ils pourraient également effectuer des vols autour de la Lune à bord de la nouvelle capsule de la Nasa Orion qui doit être lancée par la fusée de grande capacité "Space Launch System".La capsule Orion et ce lanceur sont susceptibles d'effectuer une première mission habitée vers la planète Mars, à l'horizon 2030, au plus tôt.