Au moins 20 personnes ont été tuées vendredi par un kamikaze qui s'est fait exploser sur un marché d'une ville au sud de Bagdad, un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI).

"Un homme s'est fait exploser sur un marché de Moussayeb, tuant au moins 20 personnes", a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur.Au moins 34 autres personnes ont été blessées sur le marché qui se tenait dans le centre de cette ville située à une soixantaine de km au sud de Bagdad.L'attentat est survenu en fin de matinée quelques heures après une autre attaque, qui a apparemment échoué, dans la ville sainte de Kerbala, à quelques kilomètres au sud-ouest.L'EI, via son agence de propagande Amaq, a rapidement revendiqué ces deux attentats visant des rassemblements de chiites, une communauté de l'islam qu'il considère comme hérétique.Le groupe ultraradical sunnite a endossé la responsabilité de la plupart des attentats perpétrés en Irak ces derniers mois, dont les trois ayant fait plus de 40 morts le 30 mai à Bagdad et à Hit (ouest).Ils interviennent alors que les jihadistes perdent du terrain, notamment dans leur fief de Mossoul (nord), où les forces irakiennes ont poursuivi cette semaine leur progression.La période du ramadan est souvent endeuillée par des attentats jihadistes qui frappent des lieux publics très fréquentés afin de faire le plus grand nombre possible de victimes.