Moussa Sissoko est titularisé sur l'aile droite de l'équipe de France contre la Suède au détriment d'Ousmane Dembélé, selon la feuille de match, en qualifications au Mondial-2018 vendredi à Solna, près de Stockholm (20h45).

Moussa Sissoko est titularisé sur l'aile droite de l'équipe de France contre la Suède au détriment d'Ousmane Dembélé, selon la feuille de match, en qualifications au Mondial-2018 vendredi à Solna, près de Stockholm (20h45).

La question de l'aile droite représentait la seule véritable inconnue quant au onze français, alors que Dembélé avait été titularisé le vendredi précédent face au Paraguay (5-0), une passe décisive à la clef.Didier Deschamps n'avait pas levé l'énigme jeudi en conférence de presse: "Ousmane est beaucoup plus offensif, capable de fulgurances. Mais il ne fait pas les replacements aussi bien que Moussa, qui a aussi un vécu plus important. Tout dépend aussi si on a le ballon ou pas"."Tout dépend aussi des deux milieux: s'ils veulent avoir plus de liberté et se projeter, il faut que ça travaille plus sur les côtés. Quand on a le ballon, pas de souci; quand on ne l'a pas, il y a plus d'efforts à faire dans les couloirs", avait ajouté le sélectionneur.Le reste de l'équipe est celui qui était attendu, avec la paire de récupérateurs Pogba-Matuidi, Dimitri Payet sur l'aile gauche et les attaquants Antoine Griezmann et Olivier Giroud.En défense centrale, Raphaël Varane reprend sans surprise sa place aux côtés de Laurent Koscielny, encadrés par les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, devant le gardien et capitaine Hugo Lloris.Côté suédois, Berg a été préféré à Guidetti en attaque pour accompagner Toivonen. Le Toulousain Durmaz est également titularisé.Les équipesSuède: Olsen - Lustig, Nilsson Lindelöf, Granqvist (cap.), Augustinsson - Forsberg, Ekdal, Johansson, Durmaz - Toivonen, BergSélectionneur: Janne AnderssonFrance: Lloris (cap.) - Sidibé, Varane, Koscielny, Mendy - Sissoko, Pogba, Matuidi, Payet - Griezmann, GiroudSélectionneur: Didier DeschampsArbitre: Martin Atkinson (ENG)